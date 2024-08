Em entrevista recente e em clima de Dia dos Pais, Marcos Mion compartilhou como concilia a agenda cheia com momentos de qualidade ao lado dos filhos

Em clima de Dia dos Pais, o apresentador Marcos Mion deu um relato emocionate sobre paternidade em entrevista ao GQ Brasil. Apresentador do Caldeirão com Mion, ele compartilhou que telefona todos os dias para cada um dos filhos que tem com Suzana Gullo.

Durante o bate-papo, Mion contou que se divide entre São Paulo, onde mantém uma casa no interior, e Rio de Janeiro, onde grava sua atração de duas a três vezes na semana. E no meio da rotina corrida, o apresentador coloca um alarme para não esquecer do compromisso de conversar com Romeo, de 19 anos, Donatella, de 15, e Stefano, de 14 anos de idade.

“Muitos pais funcionam no modo ‘se livrar’. Vivem dizendo: ‘Preciso de um tempo para mim’. Mas o tempo que tenho com eles para estar presente, para ser um modelo, passa muito rápido. Há o resto da vida para ir ao cinema sozinho, para jogar meu basquete. Nunca perco uma oportunidade de ficar junto.”, garantiu ele, lembrando de quando realizou um bate e volta Miami-São Paulo apenas para assistir à festa junina dos filhos na escola.

“Ele sempre está presente”, disse Donatella, que “nasceu para o mundo” e tem “independência como sobrenome”, de acordo com o pai. Com o desejo de virar CEO, a jovem estudará durante um ano em Nova York.

Já Stefano atua na série teen “O Dia em que a Minha Vida Mudou”, do Gloob. “Meu pai não costuma ir às gravações”, compartilhou. “Preciso tomar cuidado, senão tudo vira sobre mim”, explicou Marcos Mion.

Vale ressaltar que a trajetória de cada um dos herdeiros inspirou o apresentador a assinar um livro: “A Escova de Dentes Azul” (2016), “Pai de Menina” (2018) e “Detone Este Livro com Seu Filho” (2019). “Não exijo nota de escola, por exemplo. Exijo que se tornem bons seres humanos. Tento muito passar as noções de gratidão, humildade e respeito a eles”, disse o marido de Suzana Gullo ao veículo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcos Mion (@marcosmion)

Marcos Mion entrega conversa com Eliana antes da ida dela para a Globo

O apresentador Marcos Mion confidenciou que já torcia pela ida da apresentadora Eliana para a Globo há bastante tempo. Ele contou que os dois já conversavam sobre o assunto há algum tempo e comemorou a novidade na vida da amiga.

O comunicador comentou em um post de Eliana sobre a nova etapa profissional e ele contou o que eles conversavam sobre o assunto. “Quantas noites a gente passou conversando e eu sempre falei: ‘calma’! É só uma questão de tempo! Porque é uma contratação óbvia! Você é uma das melhores e maiores da história da TV brasileira e é aqui que você tem que estar! Vem logo!”, disse ele.