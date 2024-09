Matteus Amaral, do BBB 24, revela sobre exposição após o reality: 'Assustou um pouco'

Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB Matteus Amaral analisa trajetória após o reality e confessa sobre desejo de ter filhos

O gaúcho Matteus Amaral (28), natural da pequena cidade do Rio Grande do Sul, viu sua vida se transformar depois que encerrou sua participação na casa mais vigiada do país. Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB revela como lidou com a exposição após o reality: "Assustou um pouco".

Matteus saiu do BBB24 levando não somente o título de vice-campeão, mas também o carinho de milhares de brasileiros. Agora, ele encara uma intensa rotina de compromissos na vida pessoal e profissional e tenta equilibrar a fama repentina com o desejo de manter suas raízes.

“Estou muito feliz, por ser, de alguma forma, representante do meu povo. Confesso que, no começo, a

exposição pública me assustou um pouco, porque eu tinha uma vida anônima e, do nada, minha rotina passou a ser exposta... mas faz parte”, conta ele, aos risos.

Matteus Amaral ou Alegrete — apelido que ganhou durante o confinamento e que levou para a vida — está cada vez mais apaixonado por Isabelle Nogueira(31), os dois se conheceram durante o reality e, desde então, não se separaram mais.

“Eu vivo mais no aeroporto do que em casa. Nunca andei tanto de avião quanto agora”, entrega, aos risos. “Tenho buscado me dedicar ao máximo a essa oportunidade que Deus me deu e trabalhado bastante. É um sonho. Consegui mudar a vida da minha família e agora estou buscando construir uma carreira e estudar, aprender cada vez mais. Mas minha vida já mudou da água para o vinho”, garante ele.

GRANDE SONHO

Embora ainda sem planos concretos, Matteus compartilha o sonho de oficializar a união e aumentar a família, algo que o ex-BBB imagina fazer nos moldes de sua infância: em uma fazenda, cercado por animais e com muito contato com a natureza.

“Um dos meus grandes sonhos é construir uma família. Ter meus filhos, uma fazenda para criá-los com uma base boa, no meio dos animais, em contato com o campo, ter a chance de vê-los andando descalços na grama, tomando banho de chuva... Foi assim que eu cresci. Acho que faz diferença na formação como ser humano”, finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: