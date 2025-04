O cantor sertanejo Eduardo Costa celebra o aniversário da filha, Maria Eduarda, que completa 19 anos nesta terça-feira, 15

O cantor sertanejo Eduardo Costa, de 46 anos, publicou, nesta terça-feira, 15, uma foto rara ao lado da filha, Maria Eduarda, que completa 19 anos de vida. Na publicação, feita em seu perfil no Instagram, o famoso se declarou à jovem, que também tem se dedicado à música.

"Para onde quer que você for, nunca se afaste de Deus. Eu jamais deixarei de estar ao seu lado porque amor de pai também transcende, ilumina. Eu amo você, minha filha, com todas as forças da minha alma e do meu coração. Você é única e jamais se esqueça disso, e é minha! O meu maior legado pra você, minha filha, é fazer com que você nunca em momento algum se esqueça de Deus, o eterno, sem ele somos menos que nada. Eu te amo com toda minha força e estarei com você em todos os momentos. Feliz aniversário, eu te amo", escreveu na legenda da publicação.

Na seção de comentários, Maria Eduarda retribuiu o amor ao pai: "Obrigada por tudo papai!!!! Se não fosse pelo senhor, eu jamais seria a pessoa que sou hoje. Te amo muito", escreveu.

Maria Eduarda é filha do primeiro casamento de Eduardo Costa, com Lilia Araujo. Enquanto o pai vive em uma fazenda em Goiás, ela mora com a mãe em Minas Gerais.

Eduardo Costa abre a intimidade com a esposa

Recentemente, Eduardo Costa decidiu homenagear a esposa, a influencer Mariana Polastreli, em seu perfil no Instagram no aniversário dela. Na ocasião, o famoso reuniu uma série de fotos ao lado da amada e revelou detalhes da relação deles que, até então, não haviam sido expostas publicamente.

Ao publicar os registros ao lado de Mariana, Costa escreveu um longo texto na legenda publicação e expôs os seus sentimentos. Confira!

