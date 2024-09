Matteus Amaral, do BBB 24, confessa sobre desejo de ter filhos: 'Um dos meus grandes sonhos'

Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB Matteus Amaral abre o jogo sobre paternidade e se derrete ao falar do seu relacionamento com Isabelle

O gaúcho Matteus Amaral (28) saiu do BBB 24 com muitos planos para o seu futuro, tanto na vida profissional quanto na pessoal. Em entrevista à Revista CARAS, o ex-BBB confessa sobre desejo de ter filhos: "Um dos meus grandes sonhos".

Matteus Amaral ou Alegrete — apelido que ganhou durante o confinamento e que levou para a vida — está cada vez mais apaixonado por Isabelle Nogueira (31), os dois se conheceram durante o reality e, desde então, não se separaram mais.

Embora ainda sem planos concretos, o par compartilha o sonho de oficializar a união e aumentar a família, algo que Matteus imagina fazer nos moldes de sua infância: em uma fazenda, cercado por animais e em contato com a natureza.

“Um dos meus grandes sonhos é construir uma família. Ter meus filhos, uma fazenda para criá-los com uma base boa, no meio dos animais, em contato com o campo, ter a chance de vê-los andando descalços na grama, tomando banho de chuva... Foi assim que eu cresci. Acho que faz diferença na formação como ser humano”, avalia. Alegrete reforça que almeja criar um ambiente onde possa passar adiante os valores e tradições que tanto preza e cultiva.

'PORTA-VOZ DO CAMPO'

Diante da visibilidade conquistada, atualmente Matteus Alegrete busca consolidar sua trajetória com projetos que unam sua paixão pelo agro e pela comunicação. Recentemente, inclusive, ele foi convidado para ser um dos apresentadores da 47ª Expointer, uma feira agropecuária realizada em Esteio, no RS, e participou da tão sonhada final da morfologia do cavalo crioulo, uma de suas paixões.

“Foi uma experiência surreal, principalmente por estar com o cavalo crioulo, algo que eu acompanho desde pequenininho [...] Quero construir uma carreira sólida no agro, nessa linha de apresentador, de uma pessoa que seja um porta-voz do campo”, finaliza.

