Carolina Dieckmann mostra rotina de cuidados com a pele: 'Rapidinho'

Nesta terça-feira, 15, a atriz publicou um vídeo em aparece fazendo a sua rotina noturna de cuidados com a pele. "Oi, gente. Esse é o nosso Skin Carol. Vocês estão pedindo há muito tempo para eu fazer um skin care noturno. E é muito difícil para mim gravar à noite porque a noite é o momento em que a família está junto. O José chega da escola cheio de novidade, a gente janta junto, aí eu e o Tiago vamos ver uma série ou fazer alguma coisa. Mas hoje aconteceu de eu estar sozinha e eu resolvi fazer com vocês esse skin care noturno. Eu vou usar isso aqui, que é uma dessas aguinhas mágicas. Eu não sei exatamente o que ela faz, mas vocês podem pesquisar", começou ela.

Em seguida, a famosa afirmou que nunca deixa de hidratar a pele. "Antes de passar os produtinhos, eu gosto de pegar um algodãozinho, passar uma coisa que dê essa sensação de limpeza. Tem milhões de aguinhas tipo essa, quando eu estou com acne uso bastante. Eu gosto de passar uma loçãozinha para deixar a pele bem limpinha. Eu vou passar um creminho. Essse sérum que eu acho que deixa a pele muito hidratada. Vou passar para controlar a acne, ele é tipo um gelzinho. E por último quero passar alguma coisinha no olho, eu vou passar esse aqui. A pele do olho é uma pele mais fininha e também que não dá espinha. As vezes a gente fica passando esses cremes para não ter espinha, para secar a pele do rosto, mas o olho não tem nada a ver com isso. O olho precisa de uma coisa mais hidratante", concluiu.

Na legenda, Carolina ainda afirmou que prefere algo mais rápico devido à correria de sua rotina. "Foi aqui que pediram um skin Carol noturno? É bem rapidinho porque a mãe está on e sempre na correria", escreveu ela.

Fofocas

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Na terça-feira, 8, a atriz repostou uma frase de Sigmund Freud sobre fofocas. "Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo", dizia a postagem.

A famosa ainda fez questão de mandar um recado diretamente para os fãs. "Não fale dos outros. E se for falar, fale bem. Isso é o melhor que você tem a dizer sobre você", disse.

Atualmente, Carolina Dieckmann está no ar como a Leila no remake da novela Vale Tudo, exibido pela Rede Globo.

