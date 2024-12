Lucas Mamede revela maior aprendizado na carreira: 'Eu pude entender'

Em entrevista à Revista CARAS, Lucas Mamede analisa conquistas na carreira musical e abre o coração ao falar sobre namoro com Vanessa Lopes

Com voz agradável e calma, além de um sorriso marcante, Lucas Mamede (22) está sempre pronto para falar de amor. O jovem vem chamando atenção no meio artístico por conta de todo seu talento. Em entrevista à Revista CARAS, o artista revela maior aprendizado em sua trajetória musical: "Eu pude entender".

Considerado uma das grandes promessas da música brasileira, o cantor recifense faz da vida e da rotina suas maiores fontes de inspiração. Lucas Mamede confessa que a maior lição que aprendeu em sua carreira é ter calma.

"A calma. Ao mesmo tempo que ficamos na ansiedade para que tudo aconteça, eu pude entender que essa carreira não é como dar um tiro de 100 metros mas, sim, participar de uma maratona. Eu não tenho pressa. Faço minhas músicas e me divirto durante o processo, de forma que olho para trás e percebo que tudo valeu a pena. Claro, é preciso ter ambição e correr atrás das coisas, mas sem muita pressão", declara.

Sobre sua carreira, Lucas Mamede confessa que avalia a trajetória musical como um sucesso: "Muito! Minha mente está em paz, tenho saúde e faço aquilo que amo ao lado de pessoas que amo. Eu tenho muito sucesso!"

'COMPLETAMENTE ENTREGUE'

No mês de dezembro, o cantor celebrou um ano de namoro com Vanessa Lopes (23). Lucas Mamede relembra que o pedido de namoro do casal foi feito por meio de uma música. O artista abre o coração ao falar da namorada e revela que se sente muito incentivado por ela.

"Quando fiz Santo Cupido para pedi-la em namoro, entendi que meu coração estava completamente entregue. Nós somamos muito um para o outro. Eu, por exemplo, não sou muito ligado em celular, redes sociais... ela, que está totalmente ligada nisso, me incentiva, me põe muito para cima, de forma a fazer com que eu cresça", finaliza o cantor Lucas Mamede.

