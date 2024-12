Lucas Mamede afirma na música sua identidade artística: 'Me vejo como um instrumento'

Em entrevista à Revista CARAS, Lucas Mamede revela novos planos e fala sobre namoro com Vanessa Lopes

Com voz agradável e calma, além de um sorriso marcante, Lucas Mamede (22) está sempre pronto para falar de amor. “Eu comecei a fazer música justamente para botar para fora meus sentimentos, para expor tudo o que o meu coração tinha para falar”, relembra ele.

Considerado uma das grandes promessas da música brasileira, o cantor recifense faz da vida e da rotina suas maiores fontes de inspiração. “Me vejo como um instrumento para levar algo para as pessoas. Então, que seja algo bom, que seja algo legal. Na música, eu falo muito sobre amor, algo que eu amo viver. Uma de minhas canções, inclusive, foi inspirada na animação Up: Altas Aventuras. Tudo me inspira”, entrega Lucas, que lançou seu primeiro álbum, Já Ouviu Falar de Amor?, em 2023, e este ano lançou Mar dos Desejos, focado no samba.

“Me sinto muito privilegiado porque o processo que vivi para fazer um disco não teve aquela pressão, a gana para estourar uma música. Eu me lembro que pude ficar imerso, viver e me entregar a isso”, conta.

Embora nunca tenha buscado viver da música, Lucas vê sua evolução como algo natural e positivo. “A partir do momento que está no mundo, a música toma uma proporção inimaginável. Minha maior alegria é saber que, independentemente do artista que sou ou serei, minha música vai continuar existindo”, diz ele, também inspirado pela namorada, a ex-BBB e influencer Vanessa Lopes (23).

– Você nunca pensou em viver da música, mas quando percebeu que fazia sucesso com ela?

– A ficha caiu durante um show em Fortaleza, em minha primeira turnê com o álbum Já Ouviu Falar de Amor?. Até então, eu só escrevia minhas músicas no meu quarto, em casa... Jamais imaginei ter a galera cantando junto comigo. Naquele dia, eu estava com uma expectativa bem alta, faria uma apresentação com banda e tudo. Foi incrível, uma alegria imensa. Ali, eu entendi que nunca mais a vida seria igual.

– O que mudou entre o Lucas, aquele menino que tocava violão no colégio, para o Lucas Mamede, agora cantor?

– Quando comecei a escrever as músicas no meu quarto, eu não imaginava que tomaria essa proporção e que poderia impactar a vida de alguém. Hoje, me vejo como um instrumento para levar algo para as pessoas. Então, que seja algo bom. Agora, eu já penso em como minhas composições vão refletir na vida das pessoas. Isso me deixa muito feliz e com mais vontade de gravar.

– Como você encara a fama?

– Eu acredito que, mais do que entender a fama, você precisa estar cercado de pessoas que entendam o seu propósito. Nessa vida, muita coisa é vaidade. Se a gente não se cuida, acabamos nos colocando acima do trabalho e, bom, esse não é meu propósito. Espero que as pessoas sejam fãs da minha música e não só do Lucas Mamede, afinal, muitos deles nem me conhecem pessoalmente. Acho que quando você coloca seu ego acima de tudo, você acaba se perdendo.

– Atualmente, você está vivendo em São Paulo. Além da distância da família, você enfrentou dificuldades pela carreira?

– Dificuldades eu acho que não, mas confesso que nas primeiras vezes que vim para São Paulo eu não gostei tanto. Cresci em uma casa cheia e isso me fazia muita falta. Eu me lembro do primeiro aniversário que passei longe... chorei demais. Mas vir para cá foi construtivo, me ajudou a amadurecer, a criar mais senso de responsabilidade. O meu irmão veio comigo, ele me ajuda em tudo, então nós acabamos nos aproximando ainda mais.

– Qual o seu maior aprendizado enquanto artista?

– A calma. Ao mesmo tempo que ficamos na ansiedade para que tudo aconteça, eu pude entender que essa carreira não é como dar um tiro de 100 metros mas, sim, participar de uma maratona. Eu não tenho pressa. Faço minhas músicas e me divirto durante o processo, de forma que olho para trás e percebo que tudo valeu a pena. Claro, é preciso ter ambição e correr atrás das coisas, mas sem muita pressão.

– Você se considera um cara de sucesso?

– Muito! Minha mente está em paz, tenho saúde e faço aquilo que amo ao lado de pessoas que amo. Eu tenho muito sucesso!

– Seu pedido de namoro foi por meio de música. A Vanessa também te inspira?

– Sim! Quando fiz Santo Cupido para pedi-la em namoro, entendi que meu coração estava completamente entregue. Nós somamos muito um para o outro. Eu, por exemplo, não sou muito ligado em celular, redes sociais... ela, que está totalmente ligada nisso, me incentiva, me põe muito para cima, de forma a fazer com que eu cresça.

– Você acabou de lançar uma versão da música I’m Yours, de Jason Mraz. Quais são seus próximos projetos?

– Sim! O Nordeste tem essa pegada do piseiro, então nós lançamos Eu Sou Seu, com autorização e liberação. A música integra um projeto que é a releitura de meu primeiro álbum. Eu também pretendo gravar um projeto em espanhol. Eu estou fazendo aulas de conversação para me aprimorar na língua e devo gravar entre o final deste ano e o ano que vem. Também tenho um projeto de voz e violão com releituras de clássicos brasileiros, um outro EP de voz, violão e sanfona. Eu estou bastante ansioso para tudo o que está por vir!

FOTOS: Paulo Santos

Leia também: Henrique Fogaça revela surpresa com saída de Ana Paula Padrão do MasterChef: 'Ciclo'