Lucas Mamede faz confissão ao relembrar mudança para São Paulo: 'Chorei demais'

Em entrevista à Revista CARAS, Lucas Mamede abre o jogo sobre mudança para São Paulo e se derrete ao falar do relacionamento com Vanessa Lopes

Com voz agradável e calma, além de um sorriso marcante, Lucas Mamede (22) está sempre pronto para falar de amor. O jovem está conquistando cada vez mais espaço no cenário da música e se destacando pelo seu talento. Ele vem vivendo fases de grandes transformações em sua carreira. "Chorei demais", relembra em entrevista à Revista CARAS ao confessar sobre mudança para São Paulo.

Lucas Mamede é natural de Recife, capital do estado de Pernambuco, no Nordeste do Brasil. O artista se mudou junto com o irmão e revela que sua vinda para São Paulo foi marcada por um grande amadurecimento em sua vida.

"Dificuldades eu acho que não, mas confesso que nas primeiras vezes que vim para São Paulo eu não gostei tanto. Cresci em uma casa cheia e isso me fazia muita falta. Eu me lembro do primeiro aniversário que passei longe... chorei demais. Mas vir para cá foi construtivo, me ajudou a amadurecer, a criar mais senso de responsabilidade. O meu irmão veio comigo, ele me ajuda em tudo, então nós acabamos nos aproximando ainda mais", declara.

'COMPLETAMENTE ENTREGUE'

No mês de dezembro, o cantor celebrou um ano de namoro com Vanessa Lopes (23). O pedido de namoro do casal foi feito por meio de uma música. O artista abre o coração ao falar da namorada e revela que se sente muito incentivado por Vanessa Lopes, que o auxilia quando o assunto é rede social.

"Quando fiz Santo Cupido para pedi-la em namoro, entendi que meu coração estava completamente entregue. Nós somamos muito um para o outro. Eu, por exemplo, não sou muito ligado em celular, redes sociais... ela, que está totalmente ligada nisso, me incentiva, me põe muito para cima, de forma a fazer com que eu cresça", finaliza o cantor Lucas Mamede.

