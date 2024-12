Henrique Fogaça revela surpresa com saída de Ana Paula Padrão do MasterChef: 'Ciclo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Henrique Fogaça revela como soube da saída de Ana Paula Padrão do MasterChef

No ar como jurado do MasterChef Confeitaria, Henrique Fogaça (50) conta que o clima nos bastidores da atração é de celebração do ciclo de sucesso de Ana Paula Padrão (59). A apresentadora anunciou a saída da Band para se dedicar a projetos na área da educação em 2025.

Em entrevista à TV CARAS, o chef revela como soube da decisão da colega de trabalho e como reagiu. Ele avalia a trajetória da estrela no reality show culinário de maior sucesso na TV brasileira e deseja boas energias nos próximos projetos.

"A Ana é uma pessoa que tem muito tempo de jornalismo, de televisão, uma pessoa muito dedicada. Ela entrou no ramo Entretenimento, do Masterchef, ela sempre falou em entrevistas, que ela nunca imaginou fazer um programa diferente do jornalismo, e estar na bancada, mas ela aceitou esse desafio e eu acho que ela teve uma trajetória muito bonita dentro de todo o profissionalismo que ela tem", afirma.

"Ela tem profissionalismo como uma porta-voz do programa, de dar as regras, tudo. Então acho que tudo na vida tem um ciclo, né? O começo, o meio e o fim, e acho que ela fechou com chave de ouro aí", complementa o jurado.

Henrique que Ana teve o cuidado de comunicá-los sobre sua saída do MasterChef. "Antes dela ser anunciada, ela conversou com a gente, eu falei com ela, ela falou: 'Eu vou sair, eu vou ter outras coisas pra fazer, a gente é uma família, mas vou alçar novos ares'. Então faz parte, né? Na vida, de ciclos", opina.

Ana Paula Padrão está no comando do MasterChef desde setembro de 2014, quando foi ao ar o primeiro episódio com um total sucesso de audiência, repercussão e faturamento. Foram 21 temporadas até o encerramento com o MasterChef Confeitaria, atualmente no ar. A Band ainda não anunciou quem vai substituir a comunicadora no programa.

VEJA A ENTREVISTA DE HENRIQUE FOGAÇA:

