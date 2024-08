Juntos há 20 anos, Fernanda Tavares e Murilo Rosa renovam o amor: 'Caminhada de sucesso'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, Fernanda Tavares e Murilo Rosa abrem sua intimidade e confessam sobre 17 anos de união

Cidade das Luzes e, atualmente, dos esportes, Paris têm emoldurado os dias de Murilo Rosa (53) e Fernanda Tavares (43). Eleitos pelo Comitê Olímpico Brasileiro novos padrinhos do Time Brasil, eles aterrissaram na capital francesa para endossar a torcida verde e amarela e, por uma coincidência do destino, aproveitaram para comemorar os 17 anos de união na mais romântica das cidades!

“Não foi planejado, mas está sendo emocionante. Você se apaixona, casa, supera obstáculos e o amor faz com que a gente caminhe juntos. E tem sido uma caminhada de sucesso, com profundidade, uma caminhada com a certeza de que a família é a coisa mais importante para mim!”, destaca o ator.

“Morei em Paris por dez anos; aqui consegui meus maiores contratos de trabalho. Hoje, com 20 anos de relacionamento, estar aqui com meus maiores prêmios, Artur e Lucas, imagine a alegria dessa mulher (risos). Passa um filme na minha cabeça”, fala a modelo, citando os filhos, Lucas (16) e Artur (11), que os acompanham na viagem.

Para brindar o momento, eles ainda tiveram um presente especial na data do aniversário de casamento: ao passarem por uma igreja que já estava fechando, o padre os convidou para entrar. Os quatros entraram e, sozinhos, rezaram e celebraram o momento cheios de fé e amor.

“Foi uma providência divina. Falamos que estávamos fazendo 17 anos de casados. O padre disse que sabia que algo importante estava acontecendo e fez um convite para voltarmos à igreja para um celebração que ainda vai acontecer!”, fala ele.

As conquistas do casal se repetem quando o assunto é a profissão. Com mais de 30 anos de carreira e vencedor do Emmy 2023 pelo reality A Ponte: The Bridge Brasil, comandado por ele, Murilo já se prepara para a estreia da novela Beleza Fatal, da HBO.

“Completar os 30 anos de carreira ganhando um Emmy foi muito significativo. Nessa profissão tão diferente, difícil e, ao mesmo tempo gratificante, passei pelo universo do teatro, da televisão e do cinema, tentando criar um equilíbrio entre esses lugares que são diferentes”, avalia ele, dedicando-se ainda a projetos autorais.

Já Fernanda, que fez história nas passarelas dos quatro cantos do mundo, também está prestes a completar 30 anos de carreira na moda e o balanço é pra lá de positivo. “Muitas coisas evoluíram nesses anos na indústria. Quando comecei, pouco se falava de modelos africanas e asiáticas; e não existiam as meninas curve e plus size. A moda tinha pouca conexão com a sustentabilidade, sendo poucas as marcas, como Stella McCartney e outras independentes, que seguiam essa linha".

"Hoje, muitas marcas de luxo não usam peles de animais. Fala-se de consumo consciente e produção limitada, com um pensamento voltado para o meio ambiente. Essas adaptações evolutivas mantêm o mercado mais inclusivo e apaixonante”, avalia Fernanda.

– Como tem sido assistir aos aos jogos direto de Paris?

Murilo – Eu amo acompanhar os jogos e, nas Olimpíadas, todo esporte ganha a mesma dimensão. O atleta olímpico deixa a medalha olímpica transcender o próprio esporte em si. Eu, Fernanda e os meninos temos sido pés-quentes!

Fernanda – Tudo está sendo mágico. Quando eu era mais nova, meu esporte favorito era o vôlei. Quando você tem filhos, ao acompanhar as crianças nos esportes e torcer por eles, você vai se despertando para muitas modalidades. Skate, judô, ginástica, natação, tudo é uma emoção gigante e, estando acompanhada deles, fica mais emocionante.

– Você foi atleta de tae kwon do!

Murilo – Sim! Disputei dois mundiais na década de 1990. Fui para o Mundial Universitário em Santander, na Espanha, na época que o Collor bloqueou as contas de todo mundo e a confederação não tinha mais o dinheiro para levar os atletas. Meus pais pagaram a passagem e fui representando o Brasil sozinho; eu e a bandeira do Brasil. Foi uma experiência única. E, em 1991, eu comecei a fazer teatro. Então, minha vida mudou e ganhou um novo capítulo!

– Os meninos curtem?

Murilo – Eles amam esporte e estão presenciando e percebendo a relevância que é ser atleta e o que faz o esporte na vida da pessoa.

– Por falar em meninos, como é ser a única mulher da casa?

Fernanda – Olha, não é nada fácil! Eu sou a que coloca ordem. Às vezes, parece o quartel-general da Fernanda (risos). Imagina três homens e você como a única mulher do ambiente. Amo ser mãe de

meninos. Me sinto rainha!

– Ao longo dos 20 anos de relação e 17 de união, qual a maior lição que aprendeu com o Murilo?

Fernanda – Ele tem um lado positivo. Está na essência dele ser um cara pra cima e ver o lado bom das coisas. Isso é assim com toda família. Pode ser a situação mais difícil, mas ele olha o lado engraçado e coloca você pra cima.

– Existem fórmulas?

Murilo – Não tem uma fórmula. Tem que ter amor. Quando você constrói uma família e tem filhos, as coisas tomam outra profundidade. Cada um encontra seu significado e sua relevância desse entendimento do que é um casamento.

Fernanda – Existe, sim, a paciência! Você precisa entender o outro e respeitar os limites. Todos nós temos defeitos e, com o tempo, além de ceder algumas coisas por amor ao outro, precisamos melhorar a cada dia. É importante os dois se reinventarem e trazer a pessoa para seu sonho. Precisam sonhar juntos e desejar alcançar coisas como um casal.

– Celebrar essa data em Paris tem um gosto especial?

Murilo – Há 17 anos, o Lucas estava na barriga da Fernanda, ela sempre sonhou em casar grávida. Agora, entrar naquela igreja com o Lucas com 1,91 m de altura e o Artur com 11 anos é emocionante. A gente está bagunçando tudo! Espero que Paris e a França, que tantas revoluções fizeram, sobrevivam à nossa presença aqui!

– Qual a importância da família na vida de vocês?

Murilo – É a coisa mais importante da minha vida, não só a família que eu constituí com a Fernanda, mas a minha família no geral, é o foco principal!

Fernanda – Sou grata a Deus e me sinto uma mulher abençoada. Quando vamos aconselhar, eu e Murilo sempre trazemos ensinamentos dos nossos pais. Ambos os lados da família têm muitos valores de união e respeito.

– Ao longo desses 30 anos de carreira, que balanço faz?

Murilo – Tive muitos desafios, muitas coisas legais e que me deixam orgulhoso, na TV, no teatro e no cinema, em que estou lançando Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez, o último filme que fiz. É um saldo de amor e, agora, realizando meus projetos. Fiquei muito tempo contratado e, hoje, sou um showrunner dos meus projetos. Aliás, tem um especial que não posso falar muito agora, mas estou bem empolgado!

– Você está com quase 30 anos de carreira e, hoje, a profissão de modelo é mais longa...

– É uma carreira como qualquer outra; exige disciplina e dedicação, assim como a carreira de um atleta. Para participar dos grandes shows e vestir os maiores estilistas, você precisa manter o padrão de medidas que os profissionais pedem. O que mantém a carreira de uma modelo por mais tempo é sua

personalidade, junto com o nome e o respeito que ela adquiriu ao longo dos anos. Hoje, eu vejo modelos com mais de 40 anos trabalhando intensamente, devido ao histórico de sua carreira e à busca

por mulheres mais próximas do mundo real.