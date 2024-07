O ator Murilo Rosa e a modelo Fernanda Tavares completaram 17 anos de casados e comemoraram a data especial com declarações na web

Murilo Rosa e Fernanda Tavares usaram as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Nesta segunda-feira, 29, eles completaram 17 anos de casados e trocaram declarações de amor.

No feed do Instagram, o ator compartilhou algumas fotos em que aparece passeando por Paris, na França, com a amada e falou sobre a relação deles. "Hoje completamos aqui em Paris, 17 anos de casamento e esse ano também completamos 20 anos que estamos juntos… Que coisa né? O tempo voa e eu só me orgulho de tudo que aconteceu até hoje."

"Uma construção, nos apaixonamos, casamos do jeito que sonhamos e caminhamos juntos, simplesmente fomos! Estamos aqui, eu, Fernanda e nossos filhos, uma benção, muita bagunça viu? Nada calmo, mas com amor e humor sobrando. Estamos fazendo tudo que gostamos, trabalhando, curtindo, nos amando e nos sentindo abençoado por todos os cantos e por tantas pessoas que desejam o nosso bem", acrescentou ele.

Depois, Murilo se declarou: "Te amo meu amor, @fernandatavares_official, faço um brinde a você, ao seu sorriso, a sua personalidade, ao nosso amor e a nossa amizade. O dia foi lindo, tivemos até uma providência divina, você sabe do que estou falando! Te amo!", finalizou.

Fernanda também postou fotos em que aparece em clima de romance com o marido por Paris e comemorou a data especial. "Dezessete anos de 'faça chuva ou faça sol', literalmente… Dezessete anos de muitas alegrias e alguns perrengues, de muitos sins e alguns nãos, de 'claro, meu amor' e 'você está louco??!!', de muitos acertos e erros, e, principalmente, de muitos aprendizados. Ou seja: faça chuva ou faça sol, tamos sempre juntos nessa caminhada, né amor??!! Te amo", escreveu a modelo.

Vale lembrar que Murilo e Fernanda são pais de dois meninos: Lucas, de 16 anos, e de Arthur, de 11.

