Juan Paiva relembra período onde pensou em trabalhar na praia: 'No desespero'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o ator Juan Paiva confessa sobre transformações em sua vida e relembra quando pensou em trabalhar na praia

Juan Paiva (26) tem se destacado cada vez mais no audiovisual brasileiro, mas ele comenta que seu caminho até o protagonismo não foi fácil. Em entrevista à Revista CARAS, o ator relembra conquistas ao longo da carreira e confessa sobre um período onde pensou em trabalhar na praia: "No desespero".

Juan Paiva brilhou emRenascer, novela das nove que saiu de cena no começo de setembro e foi substituída por Mania de Você. Seu desempenho tem chamado atenção do público e da crítica. Porém, o ator relembra que sua caminhada ao estrelado nem sempre foi fácil.

O ator menciona que, próximo do nascimento de sua filha, Analice (10), pensou em trabalhar na praia para ajudar com as despesas da família, mas foi impedido pela mãe, que preferiu que Juan Paiva focasse no seu sonho de viver com a arte.

"No desespero, querendo resolver as coisas para já, eu disse para ela que queria trabalhar na praia para ajudar em casa e arcar com as despesas da minha filha, que estava para nascer, mas minha mãe me deu a oportunidade e o privilégio de continuar estudando, de lutar pelos meus sonhos", revela.

Juan Paiva confessa que seu trabalho na arte salvou sua vida e foi responsável por grandes transformações em sua trajetória profissional. O ator ainda reforça a importância da arte para a sociedade.

"Salva vidas, não há uma pessoa no mundo que não consiga viver de arte. A pessoa ouve música, assiste a filme ou qualquer outro tipo de conteúdo... a arte salva a vida de todo mundo mesmo. E, em mim, ela fez uma transformação no período que eu era cheio de dúvidas. Sempre tive certeza de que queria viver da arte, só não sabia como", declara.

