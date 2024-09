Renascer deve repetir 'efeito Velho Chico'; entenda

Com baixos índices de audiência, remake de 'Renascer' frustra a direção da Globo e abre caminho para mesmo cenário de 'Velho Chico'

Na última sexta-feira, 6, foi ao ar o último capítulo do remake de Renascer, apesar dos esforços, a trama não caiu no gosto do público e registrou baixos índices de audiência. Com o resultado final da novela, a trama deve repetir o 'efeito Velho Chico'; entenda.

Segundo dados prévios, a exibição final de Renascer marcou média de 27 pontos. Essa é a segunda pior audiência de um final de novela das nove da história da Globo. Em média geral, a trama registrou 25, 45 e Terra e Paixão, sua antecessora, apresentou 26,55 de audiência.

Apesar da novela ser bem escrita e apresentar um ótimo elenco, Renascer acabou não conquistando o público, como o esperado. A primeira fase da história obteve bons resultados, mas com o passar do tempo a trama ficou estacionada.

Outro ponto que pode ter favorecido o baixo desempenho de Renascerfoi o tempo, realmente, a história é um clássico da teledramaturgia brasileira, mas a trama é parecida com Pantanal, que ao contrário da última novela das nove, registrou um bom resultado e foi um sucesso entre o público.

EFEITO VELHO CHICO

Diante de todo esse cenário, Renascer se assemelha com o efeito Velho Chico na emissora. Para quem não lembra, em 2016 a Globo apostou em devolver o horário das nove para Benedito Ruy Barbosa (93), que não fazia novelas nessa faixa desde Esperança (2002).

Com o desempenho negativo de Esperança, as tramas que perpassam o universo rural brasileiro foram colocadas nas faixas das 18h00 do horário da Globo, mas o resultado foi muito satisfatório, os remakes de Cabocla (2004) e Sinhá Moça (2006), ambos escritos por Ruy Barbosa, foram um sucesso. Sem contar o clássico Meu Pedacinho de Chão (2014), que apesar de não registrar bons índices de audiência foi muito bem elogiada pela crítica.

Por conta desses fatores, a Globo confiou a Benedito, ao lado do seu neto Bruno Luperi (35), autor de Renascer, escreverem Velho Chico, a trama terminou com média final de 29 pontos na Grande São Paulo. Na época, a meta da Globo era alcançar 35 pontos de audiência.

Esse cenário é bem parecido com o atual de Renascer. Parece que a emissora ficou empolgada com o remake de Pantanal, a obra rendeu bons números para Globo e, apesar de alguns deslizes, ela foi um sucesso e se tornou popular rapidamente, seguindo o caminho de sua versão original. Por outro lado, Renascer não correspondeu igual Pantanal.

FUTURO INCERTO

Segundo informações do Jornal Folha de S. Paulo, o futuro de Bruno Luperi na Globo está indefinido. Seu acordo fixo com a emissora termina em dezembro e ainda não se sabe se ele será renovado. A informação é que reuniões devem acontecer nos próximos dias para avaliar o destino do ator na casa.

Em meio a todos esses acontecimentos, a emissora deve suspender temporariamente os clássicos rurais do horário nobre da emissora. Segundo a Folha de S.Paulo, o desempenho do autor em Renascer foi longe de ser uma unanimidade. Mesmo com a trama bem avaliada artisticamente, os índices de audiência abaixo do esperado e a falta de repercussão do folhetim pesaram mais contra.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA GLOBO: