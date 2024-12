Isabelle Nogueira revela qual o seu perfil de homem ideal: 'Um amor que possa confiar'

Em entrevista à Revista CARAS, Isabelle Nogueira detalha o relacionamento com o também ex-BBB Matteus Amaral e se declara ao noivo

Finalista do BBB 24, Isabelle Nogueira (31) segue cada vez mais apaixonada pelo noivo, Matteus Amaral (28). Para a Cunhã-poranga do Boi Garantido, o encontro com o gaúcho na casa mais vigiada do Brasil estava em planos divinos e a experiência do confinamento a presenteou com seu homem ideal.

"Onde eu ia conhecer esse homem? Eu não acredito em coincidência, foi planejado por Deus. É incrível como a gente se parece", conta Isabelle Nogueira , em entrevista à Revista CARAS. "Sempre idealizei um homem que tem todo o perfil do Matteus, não consigo acreditar que existe alguém nesse mundo lá no Alegrete, no RS, que era parecido comigo e que seria um amor na minha vida."

A dançarina explica que haviam alguns pontos no perfil do homem ideal, e que Matteus atende todos. "É um amor que sempre quis ter com o melhor amigo, alguém para dividir, para brincar, conversar, extravasar, um amor que eu possa confiar. Às vezes, não acredito que isso aconteceu. Só o Big Brother Brasil mesmo para nos unir, porque eu não tinha outra possibilidade de conhecê-lo."

Isabelle conta que os dois são amantes dos animais, têm uma ligação forte com a família e viveram uma infância bastante parecida. Além disso, eles têm os mesmos objetivos, sonham em construir uma família sólida e ainda amam dançar.

Ela acrescenta ao dizer que, acima de tudo, os dois são amigos e conseguiram se ajudar em diversos momentos difíceis após o fim da 24ª temporada do reality global. Eles foram finalistas ao lado de Davi Brito(22), campeão da edição.

"Ele é muito meu amigo, parceiro, é um relacionamento pautado na amizade. Saímos juntos na final e ele viveu tudo que eu vivi lá dentro, então ele consegue me entender. A gente saiu do programa com algumas crises de tristeza, alguns picos emocionais que acontecem pós-BBB, e ele sabia me compreender. Foi esse braço que eu precisei aqui fora, porque eu não sabia pedir socorro."

