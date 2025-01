Gardênia Cavalcanti se realiza com estreia em rede nacional: 'Meu caminho não foi fácil'

Em entrevista à Revista CARAS, Gardênia Cavalcanti fala sobre desafios na carreira de apresentadora e revela sonhos

Os ventos estão soprando a favor de Gardênia Cavalcanti. Apresentadora do Vem com a Gente, da Band Rio, ela acaba de concretizar o sonho de comandar uma atração em rede nacional, o Band Verão, no qual a paraibana tem a oportunidade de imprimir seu carisma e talento de norte a sul do País. “Vocês não podem imaginar o quanto estou ansiosa. Sem exagero, posso dizer que trabalhei duro, a vida toda, para chegar justamente a esse momento: minha estreia como apresentadora em rede nacional”, exalta ela, em papo com CARAS.

Chegar até aqui, no entanto, não foi fácil. Mais do que talento, Gardênia precisou de coragem para driblar as adversidades da vida. “Ser mulher, nordestina, determinada, em cidades como o Rio ou São Paulo exige, sim, bastante empenho. Meu caminho não foi fácil, trabalho desde muito nova, ajudando na criação e sustento das minhas irmãs, da minha família. Foi e está sendo um caminho de muita luta, mas um caminho lindo, com ternura. Diria que luto com mãos de ferro, sob luvas de veludo. E veludo rosa!”, afirma ela.

– Qual o maior desafio dessa jornada em rede nacional?

– Dar conta de tudo: das gravações, das funções de mãe, esposa, empresária. Não esquecer de mim mesma, de me divertir, de relaxar em meio a tanta intensidade, tanto trabalho. E, sem falsa modéstia, estou orgulhosa de como estou conseguindo equilibrar tudo.

– Qual o diferencial da atração?

– O Rio de Janeiro sendo mostrado de um jeito nunca visto, com entrevistas incríveis com famosos e anônimos. Sem contar os shows que gravamos para o Band Verão com artistas como Xamã, Diogo Nogueira , Dudu Nobre... Foram duas semanas de gravações intensas, com direito até a entrevista emocionante com o Luciano Szafir no Cristo Redentor, lá no alto, no alto mesmo, nos braços do Cristo. Eu sou madrinha das ações sociais do Cristo Redentor. Muita gente não sabe, mas, além de ser um dos mais importantes cartões-postais do mundo, é um santuário que realiza diariamente diversas ações sociais. Trabalhamos em prol dos que mais necessitam e contribuir com isso muito me honra.

– Fazendo um balanço, de quando saiu de Alagoas até hoje, imaginava chegar onde chegou?

– Sempre fui muito determinada. Desde nova, depois que perdi meus pais, cuidava das minhas irmãs. A responsabilidade chegou cedo para mim. Sempre gostei de arte, mas não imaginava que viraria apresentadora, que trabalharia na TV, nada disso. Mas, lá no fundo, sempre acreditei que meu caminho seria lindo. Acreditei e, claro, me esforcei e trabalhei para as coisas acontecerem. Deus sempre foi generoso comigo. Acredito muito na lei universal do retorno: o que plantamos, colhemos.

– E como nasceu sua paixão pela comunicação?

– Diria que desde sempre. Antes mesmo de ser executiva na área de cosméticos, sempre gostei de gente. Sempre gostei de conversar, de entender, é um senso de curiosidade muito grande, sabe? E comunicação, acredito, é isso: gostar da troca com pessoas de todos os estilos, crenças e classes sociais. E claro, a faculdade de comunicação também te forma, te instrui. Pode parecer clichê, mas creio que comunicação é algo que vem de dentro mesmo.

– Qual a maior lição que aprendeu diante de toda essa jornada?

– Mova-se. Vá lá e faça. O trabalho está ruim? Mude, ache um melhor, trace um planejamento de onde está, o que deseja e aonde quer chegar. O relacionamento não está bacana? Converse. Não melhorou? Encerre o ciclo, libere a energia para o novo.

– Você já disse em entrevistas que o Rio te abraçou. Seu coração é mais carioca ou alagoano?

– Um pouco dos dois. O Rio, hoje, é minha casa. Mas nosso lugar, a base, sempre tem um lugar especial no coração, né?! Certa vez li uma frase que dizia: ‘Saber fazer o caminho de volta é muito importante’. Ou seja: ganhe o mundo, mas nunca esqueça suas origens. Nasci em Alagoas, mas fui criada em Paulo Afonso, na Bahia. Minhas irmãs ainda moram lá. Toda vez que vou ao Nordeste, é uma emoção enorme. Agora, com o Rio, é um caso de amor muito sério.

– E o que o carioca tem que faz seu coração pulsar mais forte?

– O carioca é indescritível, tem um jeito realmente único. A melhor definição do carioca é que ele não se encaixa em nenhuma definição. No início, quando cheguei, tentava entender esse serzinho tão único. Não tive sucesso. Daí, relaxei e as relações foram se estabelecendo naturalmente. E não é que a coisa começou a fluir?!

– Qual seu grande sonho?

– Ver meu filho e meu enteado formados e felizes. Mas também sonho com minha realização profissional, o que já tem acontecido. Como mulher e cidadã, sinto que posso fazer mais, dedicar meu tempo para ajudar mais pessoas. É aquela história: ao chegar lá, não se acomode. Faça caber mais gente.

LEIA TAMBÉM: Juliana Silveiraresgata Floribella e transita por diferentes públicos: 'Propósito da minha alma'