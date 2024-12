Fernanda Paes Leme reforça parceria com o marido após o nascimento de Pilar: 'Melhor pai'

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Paes Leme também comenta mudanças na relação com o marido, Victor Sampaio, após o nascimento da pequena

Com o nascimento de Pilar, a apresentadora Fernanda Paes Leme (41) viu sua vida se transformar. As mudanças não ficaram apenas restritas à sua rotina, e também chegaram ao casamento com Victor Sampaio (31). Em entrevista à Revista CARAS, ela reforça a parceria com o empresário e detalha a relação dele com a bebê de oito meses.

"O vínculo entre ele e Pilar é uma responsabilidade dele e eu, vendo de fora, tenho cada vez mais a certeza de que Pilar é muito amada, cuidada pelo melhor pai que a vida ofereceu a ela", explica Fernanda Paes Leme . "É impossível [a relação] não mudar."

A apresentadora afirma que o marido a acompanha no aprendizado que ela vive desde a chegada da filha, mesmo que às vezes não esteja presencialmente perto. Os dois abriram recentemente o restaurante Blu, Bar do Mar, em São Paulo, e então o empresário tem feito viagens até a capital para cuidar do empreendimento.

"Quando um bebê chega, parece que a gente aperta o 'reiniciar' e tudo o que a gente sabia e vivia passa por uma reconfiguração. Victor está ao meu lado nesse aprendizado. Nem sempre está ao lado fisicamente, mas, emocionalmente, sim."

Fernanda também destaca que a relação dos dois se transformou, agora, com novas responsabilidades, tarefas e uma negociação positiva em relação ao que envolve a pequena. "Criar, educar, orientar é dificílimo. Imagina fazer isso envolvendo duas pessoas que tiveram cada qual uma maneira de ver o mundo."

"Mas é também nessa hora que a gente lembra do porquê que a vida nos aproximou e nós decidimos ficar juntos. A chegada de um filho exige da vida uma praticidade diária: dar banho, alimentar, trocar fralda... e isso é um teste e tanto para a vida a dois. Ou a parceria —seja lá qual for o molde— se fortalece ou a coisa desanda", finaliza.

