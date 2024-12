Felipe Ricca rebate título de 'nepo baby': 'O tempo é mestre, ele mostra tudo'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o ator Felipe Ricca, filho de Adriana Esteves e Marco Ricca, analisa trajetória na arte

A arte, definitivamente, corre pelas veias de Felipe Ricca (24). Depois de período dedicado à música, o filho de Marco Ricca (61) e Adriana Esteves (54) se encontrou na atuação e segue o caminho dos pais. Em entrevista exclusiva à CARAS no Parque Natural Municipal da Cidade, no Rio, o ator analisa trajetória na arte e comenta sobre título de nepo baby: "O tempo é mestre, ele mostra tudo".

Há três anos estudando na CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, estreou no audiovisual em Pedaço de Mim, série da Netflix. Próximo desafio? O remake da global Vale Tudo. O artista avisa que não quer algo momentâneo: "Quero construir uma carreira sólida e isso exige muito estudo, seriedade. Tenho uma longa trajetória e vou aos poucos, um passo de cada vez", afirma Felipe Ricca .

Atualmente, está em alta o debate sobre nepo baby, ou seja, é um termo que se refere a celebridades cujos pais tiveram sucesso nas mesmas carreiras ou em carreiras relacionadas. Como se essas pessoas tivessem certo privilégio por conta disso. Felipe Ricca rebate esse comentários.

"O maior privilégio que tenho por ser filho dos meus pais é poder trocar experiências com eles. Reconheço esse privilégio e agradeço, porque me acrescenta muito como ator conversar com minha mãe sobre isso e, às vezes, até bater texto das cenas dela para ajudá-la. Isso me ensina muito. Esses são os tipos de privilégios que tenho sendo filho deles", declara.

Por outro lado, o ator destaca que está muito focado em sua trajetória artística:"As pessoas sempre vão ter muita coisa para falar. Isso é natural. Por isso, busco conhecimento, porque não quero algo momentâneo, eu quero construir uma carreira sólida e isso exige muito estudo, seriedade. E, querendo ou não, o tempo é mestre, ele mostra tudo. Eu tenho uma longa trajetória e vou aos poucos, um passo de cada vez", finaliza o ator Felipe Ricca.

Leia mais em: Filho de Marco Ricca e Adriana Esteves, Felipe Ricca se declara ao pai: "Honra"

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: