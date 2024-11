Alice Wegmann surge com novo visual para remake de Vale Tudo

Em evento nesta terça-feira, 26, a atriz Alice Wegmann exibiu o novo corte de cabelo para viver Solange, personagem dela no remake da novela Vale Tudo

A atriz Alice Wegmann está com novo visual! Ela mudou o corte de cabelo para viver a personagem Solange Duprat no remake da novela Vale Tudo, próxima trama das 9 na Globo. A atriz foi clicada com o novo visual durante a première de Senna, da Netflix, que ocorreu no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo, nesta terça-feira, 26.

A artista iniciou as gravações do folhetim da Globo nessa segunda-feira, 25. A produção tem estreia prevista para março de 2025.

Confira o novo visual:

Alice Wegmann chega com novo visual na Premiere de Senna da Netflix no Auditório do Ibirapuera em São Paulo - Foto: Leo Franco / AgNews

Relembre a trama de Vale Tudo

Na história, César é a grande paixão de Maria de Fátima, que acabará se envolvendo com Afonso (Humberto Carrão) por interesse, depois que o rapaz tiver vivido um relacionamento com Solange.

Já Renato Góes viverá Ivan, por quem Raquel se apaixonará. O homem é ex-marido de Leila (Carolina Dieckmann). Julio Andrade gravará uma participação como Rubinho, primeiro marido da heroína da novela.

Afonso é filho da vilã Odete Roitman (Debora Bloch) e irmão de Heleninha (Paolla Oliveira). Malu Galli fará Celina, a irmã da megera.

Marco Aurélio, que trabalha para Odete Roitman, será o personagem de Alexandre Nero. Maeve Jinkings viverá sua irmã, enquanto Luis Lobianco interpretará o assistente do vilão. João Vicente de Castro, por sua vez, fará o primo de Marco, Renato Filipelli. Aldeíde ficará a cargo de Karine Teles.

Edvana Carvalho será Eunice, mãe de Fernanda (Ramille) e mulher de Bartolomeu (Luis Melo). Belize Pombal e Leandro Firmino formarão um casal e serão os pais de Daniela (Jéssica Marques). Estão no elenco ainda Pedro Waddington, Felipe Ricca e Breno Ferreira, entre outros.

Senna

A produção da Netflix irá mostrar o casamento de Ayrton Senna (Gabriel Leone) em 1981 com Lilian Vasconcellos (Alice Wegmann). O piloto oficializou a união com a ex-mulher antes de disputar a Fórmula Ford na Europa —foi a primeira temporada de Senna fora do Brasil. O casal morou por oito meses no Reino Unido.

De acordo com Wegmann, a relação entre Lilian e Ayrton surpreenderá público: "A série vai retratar de forma interessante, mostrando justamente a insatisfação dela, de não querer só ocupar um espaço. Ela também quer realizar seus desejos e sonhos". A produção mostra Lilian descontente com vida no exterior e Ayrton focado somente em vencer corridas. Os dois oficializaram o matrimônio em 1981 e, em 1983, se separaram.