Bento Veiga dá exemplos de força e superação: 'Nada pode ser limitador'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, o ator Bento Veiga fala de sua estreia na atuação com 'Pedaço de Mim' e analisa transformações em jornada na arte

Sucesso mundial, a série Pedaço de Mim, da Netflix, não só impactou o público com sua trama forte e necessária como também foi porta de entrada para novos talentos. É o caso de Bento Veiga (28). O artista, que até então se dedicava à música, estreou como ator em uma história cheia de semelhanças com a sua.

Assim como o personagem Inácio, Bento tem uma doença genética chamada retinose pigmentar, condição que o faz perder a visão aos poucos, mas que ele não deixa limitá-lo. “Acredito que nada pode ser limitador. E até os obstáculos estão ali para serem vencidos. Eles não são limites. Não para mim. A ideia é se construir. Evoluir”, afirma ele em entrevista exclusiva para CARAS.

– Você começou prestando consultoria para a equipe de produção e roteiro, foi incentivado a fazer o teste e acabou ficando com o papel. Como foi isso?

– Foi incrível poder fazer parte da construção de um personagem que mudou a minha vida. Tem muito de mim ali. Mas tem coisas que são do Inácio.

– Qual é a importância de ter um personagem com essa condição, que mostra que é possível

ter uma vida normal?

– A importância é imensurável para mim. Como pessoa de baixa visão, gostaria sempre de ver outras pessoas como eu, que tenham baixa visão ou que já perderam totalmente a visão; ou tenham qualquer tipo de condição: quero vê-las vivendo. É importante seguir, viver, superar esses obstáculos. A partir daí, é natural que venham novas percepções. Porque há esperança. Podemos enriquecer vivências de várias pessoas. O Inácio é um rapaz capaz de tocar toda uma família. E sem sofrimento, lamento, privação. Ele tem vida, quer viver. Ver uma pessoa que tem essa condição e que consegue viver naturalmente bem — e no caso da série, ele vive até “melhor” do que outros personagens… (risos) Sem brincadeira, ele consegue estar sempre envolto em afeto, amor, alegria, equilíbrio, força. Além de ser representativo, me enche de orgulho saber que posso inspirar outras pessoas. Desejo que venham mais nomes para ocupar esses espaços assim como eu!

– Seu pai tem a mesma condição e já perdeu a visão. E você se beneficia de tratamentos paliativos que retardam a perda total. Como encara sua condição?

– Lido bem com isso, na medida do possível. Muito pela inspiração que tenho em casa. O meu pai me ajudou a ter uma outra percepção. Comecei a entender que essa condição me trouxe uma maneira diferente de ver o mundo. Com outros olhos, literalmente. Isso me ajudou a ter uma relação maior com a música e eu acho isso indispensável. Então, eu tento sempre ver o lado positivo das coisas. E sou muito bem resolvido. Tiro um sarro saudável. A gente tem de saber rir de si mesmo. Não admito que me diminuam com relação a isso, claro que não. Mas também quero poder lidar com leveza em relação a isso. Apesar de saber que, infelizmente, terei momentos que não serão tão agradáveis. Mas sei lidar com isso.

– Você e Inácio têm o amor pela música em comum. Como começou sua relação com a música?

– Na infância, com músicas que eu escutava por influência da minha família. Cada pessoa da minha família me influenciou em uma vertente diferente da música, o que me tornou mais eclético, despertou em mim outros interesses sonoros, me fez mergulhar em outros universos. E, com o passar do tempo, eu passei a investigarmovimentos musicais que me chamavam a atenção. Hoje, a música é tudo na minha vida. Minha maneira de pensar, de falar… O que não consigo falar, eu coloco em formato de música.

– E gostou de atuar? Pensa em seguir carreira?

– Amei atuar. Foi uma catarse na minha mente poder me expressar artisticamente, não só pela música, mas pela interpretação de um personagem que, nesse caso, tem a ver com a minha história e tem a ver com representatividade também. Quero muito fazer coisas que não tenham a ver com a minha história, comigo! E quero muito defendê-las de uma forma competente, sei que sou capaz. Eu quero entrar em outros universos e, por isso, continuar a atuar, me desafiar em outras artes.