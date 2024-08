Juliana Paes exalta Pedaço de Mim e avalia sucesso na Netflix: 'As pessoas querem histórias'

Em entrevista à Revista CARAS, Juliana Paes reflete sobre sucesso fora da TV Globo e como a série Pedaço de Mim tem tocado pessoas pelo mundo

Há quatro semanas destaque no ranking internacional da Netflix, a série Pedaço de Mim, protagonizada por Juliana Paes (45) segue rendendo muitos elogios à artista, que por anos foi conhecida por estrelar sucessos da TV Globo. Em entrevista à Revista CARAS, a carioca comentou sobre o novo projeto, o qual determina que o ineditismo da história foi crucial para as críticas positivas.

“As pessoas querem histórias que façam com que nos identifiquemos e, ao mesmo tempo, que inspirem a redenção de nossas próprias mazelas. O sucesso vem dessa possibilidade da redenção, principalmente quando a gente tem coragem de falar e denunciar, de não se calar diante da violência”, diz a artista.

No mês passado, Juliana desembarcou mais uma vez em Los Angeles, mas desta vez para conhecer a sede da empresa que a recebeu com status de estrela. Segundo a brasileira, ver seu projeto dominando as listas das melhores séries por todo o mundo tem sido uma surpresa agradável e com um sabor de muita vitória.

Leia também: Netflix acerta em série com Juliana Paes e mostra força do Brasil para o mundo

“Estou absolutamente surpresa com a repercussão mundial de Pedaço de Mim! Foi leve, afetuoso e divertido, acima de tudo porque foi uma surpresa para mim! Todo o carinho e atenção que recebi por lá foram uma demonstração de reconhecimento pelo sucesso que a série teve. Estou feliz de representar, com esse trabalho, o potencial da indústria audiovisual brasileira de criar em tantos formatos, de produzir histórias também em séries instigantes e que propõem discussões importantes, capazes de se comunicar com públicos tão diversos pelo mundo", declara.

Em Pedaço de Mim, Juliana interpreta Liana, uma mulher vítima de um caso raro de fecundação heteroparental, o qual ela fica grávida de gêmeos - um do marido e outro de um estuprador. Segundo a artista, a história tem tocado as pessoas de diferentes formas e ela tem recebido o feedback positivo por onde passa.

"Eu fiquei só quatro dias em Los Angeles, mas deu para sentir o envolvimento e o entusiasmo das pessoas com a história de Liana. Pedaço de Mim tem esse poder mobilizador, especialmente no público feminino e algumas pessoas vieram falar comigo muito tocadas. Levar nossos cenários e paisagens, nossa lógica nas histórias, nossa cultura e o talento das nossas equipes para tão longe é muito especial!”, festeja a estrela.