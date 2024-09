Ana Furtado desabafa sobre falta de protagonismo na Globo: ‘Não me fazia bem’

Eterna substituta? Ana Furtado revela que o verdadeiro motivo para encerrar contrato está relacionado à falta de protagonismo na Globo

Após quase 30 anos na Globo, Ana Furtado decidiu encerrar seu vínculo com a emissora, e agora, dois anos depois de tomar a decisão, a apresentadora revelou o verdadeiro motivo por trás de sua decisão. Em entrevista, ela explicou que a falta de protagonismo em projetos foi um fator crucial que a fez repensar sua trajetória na emissora.

Embora tenha sido figurinha carimbada em diversas atrações do canal, Ana frequentemente atuava como substituta de outras apresentadoras, assumindo o lugar de Ana Maria Braga no "Mais Você" e de Fátima Bernardes no "Encontro", por exemplo. Além disso, ela também marcou presença em programas como "Vídeo Show" e "É De Casa".

No entanto, Ana sentia que não tinha a oportunidade de assumir papeis de destaque: "Não me fazia bem, eu não tinha protagonismo, eu não estava fazendo coisas que eu gostaria de fazer. Eu fiquei 28 anos fazendo o que tinha para fazer, mas não era necessariamente o que eu queria e gostava de fazer", a apresentadora contou ao PodDelas.

Inclusive, Ana compartilhou que o diagnóstico de câncer fez com que ela colocasse sua trajetória em perspectiva e passasse a buscar um lugar de protagonismo: "Depois de todo esse processo que eu vivi, eu decidi que chegou o momento em que tenho a necessidade de parar, respirar, calcular rota e decidir o que quero fazer”, disse.

“O que eu queria fazer eram coisas importantes para mim, extremamente significativas, que fizessem sentido e me fizessem feliz”, Ana contou que decidiu se priorizar após quase três décadas de escanteio. Além disso, ela destacou que nunca se importou com as críticas sobre ser a "substituta" e decidiu tomar as rédeas de sua carreira por si mesma.

Vale lembrar que Ana Furtado anunciou o fim de seu contrato com a emissora em 2022: “Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo”, ela declarou na ocasião.

Ana Furtado se pronuncia após Boninho pedir demissão da Globo:

A apresentadora Ana Furtado fez uma homenagem para o marido, o diretor Boninho, após ele anunciar que pediu demissão da Globo. O profissional trabalhou por 40 anos na emissora carioca, mas decidiu seguir outros rumos profissionais. Com isso, ele encerrou o contrato com o canal, apesar de ter recebido uma proposta para ficar.