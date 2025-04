Érico Brás celebra o nascimento de sua terceira filha: 'Luz especial'

A família cresceu! O ator Érico Brás e a esposa, Rayane Cunha, estão radiantes com a chegada da pequena Ísis, filha caçula do casal

Dia especial para a família de Érico Brás! Na manhã desta terça-feira, 2, a esposa do ator, Rayane Cunha, deu à luz Ísis Brás, filha caçula do casal. A bebê nasceu em um hospital em São Paulo, por meio de um parto cesárea, pesando 3.840 kg.

"Estamos radiantes com a chegada da nossa pequena Ísis. Ela já trouxe uma luz especial para nossas vidas. Rayane e a bebê estão bem, e estamos ansiosos para iniciar essa nova jornada juntos", celebrou o artista em nota enviada à imprensa.

A mãe e a bebê devem receber alta no próximo sábado, 5. Além da recém-nascida, Érico Brás e Rayane Cunha também são pais de Yamara, de 1 ano e meio. O artista ainda é pai de uma outra menina chamada Érica, de 21 anos, fruto de seu antigo casamento.

Recentemente, o famoso encerrou sua participação na novela 'Mania de Você', da TV Globo, que chegou ao fim na última semana. Intérprete de Edmilson na trama, ele usou as redes sociais para se despedir do personagem e aproveitou para agradecer o carinho do público.

"Obrigado Mania de Você, obrigado a toda equipe e direção, aos autores, João Emanuel, aos colegas de cena. Que venham mais papéis legais para a gente se divertir. Um beijo de Edmilson", declarou Érico Brás em um vídeo publicado.

Veja as fotos de Érico Brás e Rayane com a caçula:

Érico Brás e Rayane Cunha apresentam Ísis, filha caçula do casal - Foto: Divulgação

Érico Brás fala sobre representatividade nordestina em 'Mar do Sertão’

Nascido no Curuzu e criado no Alto de Coutos, no antigo subúrbio ferroviário de Salvador, Érico Brás iniciou a formação como ator aos sete anos de idade. Com um currículo extenso, o baiano já fez filmes, peças, novelas e atuou como apresentador na Rede Globo, no programa Se Joga, exibido entre 2019 e 2020.

Parte desse sucesso foi fruto do apoio que encontrou em casa, com os pais, que sempre o incentivaram. Em entrevista à CARAS Brasil, realizada em 2023, o artista, que estava no ar em 'Mar do Sertão', falou sobre a representatividade nordestina no folhetim de Mário Teixeira; confira o bate-papo completo!

