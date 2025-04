Netinho detalha nova fase de seu tratamento contra o câncer: 'Positividade'

Diagnosticado com câncer raro, o cantor Netinho explicou que deseja desmistificar o tratamento contra a doença; confira o relato

O cantor Netinho, diagnosticado com um câncer no sistema linfático, já começou uma nova fase em seu tratamento. Nesta quarta-feira, 2, o artista, que está internado em um hospital em Salvador, usou as redes sociais para atualizar o público a respeito de seu quadro clínico após o início da segunda quimioterapia.

Através de um vídeo, Netinho contou que, no início, ficou com um pouco de medo do tratamento, uma vez que ele achava que poderia ser invasivo. No entanto, logo que finalizou a primeira sessão de quimioterapia, o cantor explicou que se acalmou.

Aproveitando sua experiência, o famoso reforçou que deseja desmistificar o processo contra a doença. Ao longo do relato, Netinho ainda aconselhou as pessoas que necessitam do tratamento a não sentirem medo e manter a positividade.

"Estou na segunda fase e gostaria hoje de desmistificar um pouco essa história em relação ao câncer e a quimioterapia, e contar que quando eu vim fazer a primeira terapia, eu vim com um pouco de medo, porque o nome quimioterapia espanta muita gente. Eu mesmo não sabia o que era. Achei que era uma coisa muito invasiva, que ia cortar meu corpo. Não entendi muito bem", iniciou.

"E quando instalaram a quimioterapia, eu perguntei: 'E a quimioterapia vai começar que horas? 'Já começou, Netinho'. Então, gente, não tenha medo, vocês que estão passando por isso ou podem vir a passar no futuro. Venham com a mente calma, tranquila, positiva, porque a quimioterapia, apesar de ser um processo muito forte e afeta o corpo todo, a reação não é igual para todas as pessoas", continuou o cantor.

Por fim, Netinho contou que sentiu poucos efeitos colaterais no tratamento até o momento: "Eu tenho linfoma, que é um tipo raro de câncer, muito invasivo. Estou me tratando já na segunda quimioterapia. Não tive efeitos colaterais na primeira, só em uma noite, rapidamente, que durou cinco minutos, não tive mais nada. Estou com toda positividade, fé e crença de que, em breve, vou voltar a cantar como antes, vou cantar bem melhor", concluiu.

Confira o relato completo de Netinho:

Médico alerta para diagnóstico do cantor Netinho

Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com um linfoma, um câncer no sistema linfático, conforme informou o boletim médico divulgado no site oficial do artista recentemente. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o quadro do artista e alerta para os sintomas da doença; confira detalhes!

