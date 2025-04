Agressão a atriz e brigas nos bastidores: relembre polêmicas da carreira de Val Kilmer

Val Kilmer faleceu aos 65 anos por complicações de uma pneumonia. Considerado uma pessoa difícil por colegas, ele se envolveu em polêmicas. Relembre

O ator Val Kilmer faleceu aos 65 anos na última terça-feira, 1º, em Los Angeles, por complicações de uma pneumonia. Um dos maiores astros do cinema, ele construiu uma carreira marcada por personagens icônicos e momentos de altos e baixos. Considerado uma pessoa difícil por alguns colegas, o ator se envolveu em algumas polêmicas na carreira. Relembre alguns casos abaixo.

Segundo informações do portal g1, uma das grandes controvérsias envolvendo Kilmer aconteceu no set de A Ilha do Dr. Moreau, de 1996. Foi após as gravações desse filme que que ele ficou conhecido por ser "difícil" - ele chegou a ser apelidado de "Psycho Kilmer" (Kilmer psicopata) pela imprensa.

De acordo com relatos da mídia na época, Kilmer substituiu Bruce Willis no papel de Edward Prendrick, mas queria trabalhar por apenas 60% dos dias que Willis havia se comprometido. Dessa forma, o papel dele mudou e Kilmer passou a interpretar outro personagem, o Dr. Montgomery.

Insatisfeito com as mudanças no roteiro, Kilmer ganhou fama por seu comportamento hostil no set. Após repetidos confrontos com o roteirista e então diretor Richard Stanley, o cineasta decidiu deixar a produção e foi substituído por John Frankenheimer.

Ainda durante a produção de A Ilha do Dr. Moreau, ele encarou problemas com Marlon Brando. Segundo o portal do Globo de Ouro, os dois estavam "uma disputa de poder", o que resultou em ambos os homens ficando em seus trailers por horas quando deveriam estar nas gravações.

Em 2016, ele teve um embate público com Michael Douglas, seu colega em O Fantasma e a Escuridão, que revelou publicamente sua luta contra o câncer. Kilmer já tinha recebido o diagnóstico há anos, mas negou a doença.

Agressão

Em 2017, Val Kilmer esteve no centro de uma nova polêmica após a atriz Caitlin O'Heaney acusá-lo de agressão. Segundo ela, o ator a socou durante os testes para o filme The Doors (1991). Segundo uma matéria, a atriz assinou um acordo de confidencialidade após o ocorrido. O texto do "Buzzfeed afirma que o documento "absolve Stone e Kilmer de qualquer irregularidade e proíbe O'Heaney de discutir as alegações e o acordo publicamente".

Em outra oportunidade, a atriz confessou que se arrependeu de ter aceitado o acordo. "Fiquei tão traumatizada que, contra meu melhor julgamento, assinei aquele documento, que diz que nunca posso falar sobre isso. Se isso fosse algo que acontecesse hoje em dia, eu não assinaria".

