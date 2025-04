Amin Khader passa por procedimento em hospital: ‘Quase infartei’

Amin Khader fala sobre a gravidade de descoberta em sua saúde e procedimento hospitalar: ‘Estou no CTI'

O artista Amin Khader precisou ser internado para realizar um procedimento médico hospitalar nesta semana. Em um vídeo nas redes sociais, ele contou que foi internado às pressas após ver os resultados alarmantes dos exames cardiológicos.

Ele passou por um cateterismo para desentupir as veias do coração e precisou ficar no CTI para se recuperar do procedimento. Agora, ele está bem.

"Mesmo não sendo sedentário, aquela minha corridinha todo dia na praia, eu fiz um cateterismo. Tive que botar 4 stents. Gente, 95% das veias estavam entupidas. Quase infartei. Estou aqui no CTI cardiológico do hospital na Barra da Tijuca”, disse ele.

De acordo com o site NaTelinha, Amin foi internado ao descobrir a obstrução das artérias em um exame de rotina. Ele deverá ficar de repouso por 10 dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por AMIN KHADER (@aminkhaderoficial)

Amin Khader já viveu história marcante com Gal Costa

Conhecido por ter trabalhado nos bastidores da indústria musical do Brasil, Amin Khader revelou que foi assistente de Gal Gosta (1945 - 2022) por 25 anos. A relação entre os dois era de tanta intimidade, que o famoso confessou que chegou a fazer uma "loucura" para conseguir ajudar a amiga.

Em entrevista ao programa "The Noite", Amin contou para Danilo Gentili que chegou a pular na frente de um avião para que a Gal Costa conseguisse fazer uma viagem para Goiânia. O ex-contratado da Record TV afirmou que Gal se atrasou para o único voo para a região e ele precisou pedir um favor ao comandante, gerando um baita transtorno no aeroporto. "Eu falei: 'Pelo amor de Deus, me ajoelhei [na pista] e os caras vieram me tirar, a polícia [...] Era o único voo para Goiânia".

"Aí veio o comandante e eu disse: 'Só o senhor tem prioridade máxima de me segurar esse voo por mais 5 minutos, a Gal Costa já saiu de casa'", disse ele, que completou: "Não tinha celular, era orelhão e eu alucinado".

No fim, Amin fez o comandante da aeronave conseguir mais alguns minutos e a cantora fez a viagem tranquilamente. Ele ainda revelou que o profissional chegou a soltar uma cantada para Gal Costa, que por anos foi vista como um símbolo de beleza entre as mulheres: "Gal, por você eu esperaria a eternidade".