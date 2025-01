Aline Borges sobre a chegada dos 50 anos: ‘Não me assusta, mas sinto as transformações todas’

Em entrevista à Revista CARAS, a atriz Aline Borges fala sobre a passagem do tempo; a intérprete de Zuleica no remake de Pantanal completa 50 anos em março

No ar em Arcanjo Renegado, série do Globoplay, a atriz Aline Borges (49) vai completar 50 anos em março. Em entrevista à Revista CARAS, a intérprete de Zuleica no remake de Pantanal (2022), da TV Globo, fala sobre a passagem do tempo. “Não me assusta, mas sinto as transformações todas”, confessa.

Aline também está no elenco de Juntas e Separadas, do Globoplay, primeira série escrita por Thalita Rebouças (50). A autora apresenta uma trama dedicada às mulheres com mais de 40 anos, estimulada por suas vivências próprias. Quase encerrando esse ciclo, ela avalia essa década.

"Estou na minha melhor idade, embora tenha tantos conflitos por conta da cobrança dessa sociedade etarista que vivemos. Mas perto dos 50 anos, eu consigo avaliar essa década como uma das mais prósperas e sábias que vivi", diz.

"Venho trabalhando muito para ter sanidade mental. Não é de hoje o mergulho que fiz na busca do autoconhecimento, da conexão com a espiritualidade, o contato com as medicinas da floresta, expandindo a consciência para me curar. Tudo isso me ajudou a chegar sã a esse meio século de vida", completa a artista.

Questionada se a chegada dos 50 assusta, Aline pontua: "Não assusta. Mas sinto as transformações todas, no corpo, na falta de colágeno, na libido que baixa, na instabilidade de humor, na perspectiva para a vida... Tudo se transforma dentro e fora da gente. Ainda bem que temos as reposições hormonais!". A atriz emenda: "Se estou vendo o tempo passar, vivendo com saúde e sabedoria, está tudo lindo!”.

Cria de Parada de Lucas, subúrbio do Rio de Janeiro, Aline diz que do lugar de onde vem, poucos conseguem se sustentar vivendo de arte. Há 30 anos, ela é uma das que têm conseguido tal façanha. “Saber sonhar e celebrar cada conquista é sobre resistir no caminho! Eu celebro muito, isso me mantém sã”, afirma a artista, no papo exclusivo com CARAS.

