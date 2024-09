Você sabia? Decisão de William e Kate Middleton foi tomada por causa da rainha Elizabeth

A rainha Elizabeth II foi um dos grandes motivos para que o príncipe William e Kate Middleton mudassem de casa. Entenda o que aconteceu

O príncipe William e Kate Middleton tomaram uma decisão pensando na rainha Elizabeth II. Este momento aconteceu há cerca de dois anos, quando eles saíram do Palácio de Kensington e foram para o Adelaide Cottage, em Windsor. Agora, os bastidores da mudança foram revelados publicamente.

Segundo o escritor Robert Jobson, que fez a biografia de Middleton, William e Kate queriam ficar mais próximos da rainha Elizabeth depois da morte do príncipe Philip. Com isso, eles foram morar mais perto dela para que pudessem ser um ponto de apoio para a monarca no final de sua vida.

“William sabia que seu tempo com sua avó era precioso. Como casal, eles tomaram essa decisão. Catherine entende que William, como futuro rei, precisava estar geograficamente mais próximo da rainha em seus últimos meses de vida, quando ele tinha que apoiá-la e também ao seu pai. Isso fez uma grande diferença. Eles tinham contato regular, se encontravam pessoalmente e falavam por telefone, o que os aproximou ainda mais”, disse uma fonte.

Vale lembrar que, em seus últimos anos de vida, a rainha Elizabeth II vivia no Castelo de Windsor e passava as férias no Castelo de Balmoral, na Escócia, que foi onde faleceu em outubro de 2022, aos 96 anos. Com isso, a propriedade Adelaide Cottage fica muito perto, sendo apenas 10 minutos de carro.

Rei Charles tentou mudar o nome de Kate Middleton

O Rei Charles III fez um pedido inacreditável para Kate Middleton assim que ela começou a namorar com o príncipe William. Em um trecho do livro Spare, o príncipe Harry relembrou o episódio no qual o pai pediu para que a futura nora mudasse o seu nome de batismo.

De acordo com a publicação, ele fez o pedido inusitado quando percebeu que o romance do filho mais velho estava ficando sério e que Kate poderia se tornar rainha no futuro. Ele quis evitar uma semelhança entre a nora com ele e sua esposa, a rainha Camilla.

Charles, que ainda era príncipe, pediu para que a nora, que foi batizada como Catherine, mudasse a inicial do seu nome. Assim, ela deixaria de ser Catherine para ser chamada de Katherine. Ele fez o pedido para que o futuro monograma dela não tivesse a letra C, assim como ele e Camilla.

No livro, Harry escreveu: “Eu virei para o Willy, o meu olhar dizia: ‘Você está ouvindo isso?’. A cada dele estava branca”. Então, ele completou: “Já havia dois monogramas reais com um C e uma coroa acima, os de Charles e Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. Eles, então, sugeriram que ela passasse a ser Katherine, com K”. Porém, Kate não aceitou o pedido do sogro e continuou com o seu nome de batismo.