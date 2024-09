Rei Charles III tentou mudar o nome de Kate Middleton por motivo inacreditável

Rei Charles III fez um pedido inacreditável para Kate Middleton assim que ela começou a namorar William: Ele queria que ela mudasse seu nome

O Rei Charles III fez um pedido inacreditável para Kate Middleton assim que ela começou a namorar com o príncipe William. Em um trecho do livro Spare, o príncipe Harry relembrou o episódio no qual o pai pediu para que a futura nora mudasse o seu nome de batismo.

De acordo com a publicação, ele fez o pedido inusitado quando percebeu que o romance do filho mais velho estava ficando sério e que Kate poderia se tornar rainha no futuro. Ele quis evitar uma semelhança entre a nora com ele e sua esposa, a rainha Camilla.

Charles, que ainda era príncipe, pediu para que a nora, que foi batizada como Catherine, mudasse a inicial do seu nome. Assim, ela deixaria de ser Catherine para ser chamada de Katherine. Ele fez o pedido para que o futuro monograma dela não tivesse a letra C, assim como ele e Camilla.

No livro, Harry escreveu: “Eu virei para o Willy, o meu olhar dizia: ‘Você está ouvindo isso?’. A cada dele estava branca”. Então, ele completou: “Já havia dois monogramas reais com um C e uma coroa acima, os de Charles e Camilla. Seria muito confuso ter um terceiro. Eles, então, sugeriram que ela passasse a ser Katherine, com K”. Porém, Kate não aceitou o pedido do sogro e continuou com o seu nome de batismo.

Reencontro de Rei Charles III e Kate Middleton

O Rei Charles III e a nora Kate Middleton se reencontraram após dois meses sem um evento familiar. De acordo com o site Daily Mail, os dois estiveram juntos no dia 25 de agosto para um encontro da família para o culto de domingo em Crathie Kirk, Balmoral.

Os dois não se encontravam desde junho de 2024, quando estiveram presentes no Trooping of the Colour, em Londres. Depois disso, ela chegou a ir para a final de Wimbledon em julho e, então, foi curtir as férias com o marido, príncipe William, e os três filhos, George, Charlotte e Louis.

Quando a família está em Balmoral, a realeza costuma fazer passeios ao ar livre, com caminhada pelo jardim, pesca e passeios de bicicleta.

Atualmente, Charles e Kate possuem uma semelhança em suas vidas: eles lutam contra tumores. Os dois foram diagnosticados com câncer em janeiro de 2024 e estando em tratamento. “Charles sempre teve muito respeito por Catherine e ele disse isso no brinde durante o casamento dela. Ele disse que eles tiveram muita sorte em encontrá-la e isso continua verdadeiro até hoje”, disse uma fonte do Daily Mail.