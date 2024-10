VÍDEO: Alpaca espirra no rosto do Rei Charles III na Austrália. Assista

Rei Charles III enfrenta situação inusitada quando uma alpaca espirrou em seu rosto durante uma caminhada na Austrália. Assista ao vídeo

O Rei Charles III está na Austrália com sua esposa, a rainha Camilla, para uma viagem oficial da realeza britânica. Entre seus compromissos na região, ele fez uma caminhada ao ar livre para cumprimentar os admiradores e viveu uma situação inesperada ao encontrar uma alpaca.

No meio da multidão, o rei se deparou com uma alpaca chamada Hephner, de 9 anos. O animal estava com gravata e uma coroa. Ao ver o bicho, Charles III cumprimentou a alpaca, mas o animal reagiu de forma inusitada: a alpaca espirrou no rosto do rei.

Charles levou um susto, mas reagiu com normalidade. Ele deu risada da situação e o dono da alpaca ainda brincou: “Pelo menos ele não cuspiu”.

Assista ao vídeo:

Rei Charles III levou seu sangue para viagem

O Rei Charles III viaja para a Oceania na próxima sexta-feira, 18, e tomou a atitude de antecipar qualquer problema de saúde que possa acontecer enquanto estiver longe de casa. De acordo com o jornal The Times, o monarca decidiu levar um médico e um estoque do próprio sangue para a viagem internacional.

Em luta contra o câncer desde o início do ano, ele seguirá tendo a sua saúde monitorada durante a viagem oficial. Isso porque ele irá pausar a quimioterapia para viajar. Portanto, ele terá uma equipe médica a sua disposição e com todos os aparatos necessários para socorrê-lo caso seja necessário, incluindo sangue para transfusões.

Na viagem, Charles deverá se reunir com pesquisadores na Austrália para discutir as consequências de incêndios na região. E também falará com pesquisadores sobre o câncer de pele. Logo depois, ele vai se reunir com os chefes de governo da Commonwealth, que é uma organização do Reino Unido.