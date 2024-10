Kate Middleton surge de surpresa em evento após finalizar a quimioterapia

Kate Middleton está de volta aos eventos da realeza britânica! Ela acompanhou o príncipe William em um evento nesta quinta-feira, 10

A princesa de Gales Kate Middleton está de volta aos eventos oficiais da realeza britânica após encerrar o tratamento de quimioterapia contra o câncer. Nesta quinta-feira, 10, ela apareceu de surpresa em um evento que tinha a presença confirmada apenas do seu marido, o príncipe William.

Kate e William apareceram juntos e sorridentes em uma demonstração de apoio para a comunidade de Southport. Os dois foram levar o apoio deles para as famílias e amigos de três crianças que foram mortas em um ataque em 29 de julho de 2024. Eles conversaram com os profissionais que prestaram o socorro para as crianças que estava em uma aula de dança quando foram esfaqueadas. A intenção do encontro foi conscientizar sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, que foi celebrado neste dia 10 de outubro.

Este foi o primeiro compromisso público dela desde que anunciou o fim do tratamento com quimioterapia em 9 de setembro de 2024, depois de seis meses do anúncio do diagnóstico de câncer.

Há poucos dias, Kate participou de um compromisso privado no Castelo de Windsor em nome da família real. Ela recebeu a família de uma fotógrafa adolescente que luta contra o câncer. As fotos do encontro foram reveladas nas redes sociais da realeza.

Príncipe William e Kate Middleton - Foto: Getty Images

Kate Middleton - Foto: Getty Images

Saiba como Kate Middleton anunciou o fim da quimioterapia

A princesa de Gales Kate Middleton encerrou o tratamento com quimioterapia contra o câncer. Esposa do príncipe William, ela foi diagnosticada com um tumor no início de 2024, após passar por uma cirurgia no abdômen. Agora, 9 meses depois, ela anunciou o fim desta etapa do tratamento.

“À medida que o verão chega ao fim, não consigo expressar o quanto é um alívio ter finalmente concluído o meu tratamento de quimioterapia. Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante e tivemos que encontrar uma maneira de navegar nas águas tempestuosas e nas estradas desconhecidas. A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para quem está mais próximo de você. Com humildade, também te coloca frente a frente com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes e, com isso, uma nova perspectiva de tudo”, disse ela.

E completou: “Este tempo, acima de tudo, lembrou a mim e William de refletirmos e sermos gratos pelas coisas simples, mas importantes, da vida, que muitos de nós, muitas vezes, consideramos certas. De simplesmente amar e ser amado. Vou fazer o que posso para me manter livre do câncer é o meu foco agora. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia que chega. No entanto, estou ansiosa para voltar ao trabalho e realizar alguns compromissos público nos próximos meses, quando puder”.

Por fim, ela disse: “Apesar de tudo o que aconteceu antes de entrar nesta nova fase de recuperação, tenho um renovado sentimento de esperança e apreço pela vida. William e eu estamos muito gratos pelo apoio que recebemos e muita força de todos que estão nos ajudando neste momento. A bondade, empatia e compaixão de todos têm sido verdadeiramente importante. A todos aqueles que continuar a sua jornada contra o câncer, continuo com vocês, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão pode surgir a luz, então deixe a luz brilhar intensamente”.