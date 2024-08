Beatriz Reis dá aula de pós-BBB para Davi e abre caminho para desafios no futuro

Beatriz Reis tem se tornado uma das ex-participantes do BBB 24 mais bem sucedidas, enquanto Davi chamado atenção por críticas e falta de contratos

Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24 , tem se tornado um verdadeiro case de sucesso desde que deixou o confinamento do reality global. Em tempos onde o campeão da edição tem sofrido com cancelamento nas redes sociais e até mesmo acusações sérias, ela tem se tornado um bom exemplo a ser seguido para os próximos ex-BBBs.

Nesta semana, a jovem paulistana anunciou a compra de uma mansão para ela e a família, um sonho o qual sempre compartilhava dentro do programa da TV Globo. Além disso, ela também foi uma das poucas ex-BBBs que renovou o contrato com a emissora.

As novidades envolvendo a nova vida de Bia levou a comparações com Davi, que tem se tornado notícia por ter um pós-reality repleto de erros, mesmo saindo como campeão da temporada. Sua situação, inclusive, reflete nos novos desafios que os ex-participantes do Big Brother Brasil irão enfrentar nas próximas temporadas.

Leia também: Mãe de Davi desabafa após ex-BBB aparecer no Cidade Alerta: 'Vamos vencer'

Diante de tamanha exposição, tem ficado cada vez mais claro que os participantes precisam de maior orientação não apenas no tempo que estiverem confinados, mas logo em seguida. Em um programa que tem uma das maiores audiências do Brasil, é importante que se tenha cuidado e dedicação à imagem, que acaba se tornando o principal meio de trabalho.

Se tratando de Davi, talvez esse tenha sido o maior erro do baiano, que entrou no BBB 24 como motorista de aplicativo e saiu milionário. Leigo sobre o novo universo que estava envolvido, achou que, com seus 21 anos de experiência, iria conseguir contornar as crises que acabara de lhe aparecer.

Entre comentários mal interpretados, postagens equivocadas, amizades duvidosas, talvez se resguardar um pouco seria a resposta. Beatriz Reis, que já anunciou ter ganhado o prêmio do BBB 24 em poucos meses fora do reality, é a prova de que é importante reduzir um pouco a euforia, para conseguir ter êxito nos passos que serão dados.