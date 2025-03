Jojo Todynho aproveita jantar romântico com o namorado: 'Meu date'

A influenciadora Jojo Todynho elegeu um look preto elegante para curtir a noite de domingo, 30, ao lado do namorado policial

Jojo Todynho aproveitou o fim de domingo, 30, em ótima companhia! Por meio das redes sociais, a influenciadora digital revelou que curtiu um jantar bastante romântico ao lado do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves.

Em seu perfil oficial, Jojo compartilhou com o público alguns registros de sua noite especial. Para a ocasião, a famosa apostou em um vestido longo preto, bolsa da grife Chanel e uma sandália da mesma cor da peça.

Em uma das imagens, o casal surgiu abraçadinho à mesa enquanto jantavam e apreciavam um bom vinho. "Meu date perfeito!", escreveu Jojo Todynho na legenda da publicação. Vale lembrar que a influenciadora assumiu publicamente o romance com Thiago Gonçalves em fevereiro deste ano.

Na época, a famosa revelou que foi pedida em namoro no dia de seu aniversário. O policial militar enviou uma cesta de café da manhã, buquê de rosas e balões decorativos com a frase: "Quer namorar comigo?".

Jojo Todynho e Thiago Gonçalves - Foto: Reprodução / Instagram

Após perder 80kg, Jojo Todynho desabafa sobre desafios

Recentemente, Jojo Todynho decidiu desabafar, por meio de um vídeo publicado em seu perfil, sobre o seu emagrecimento. Na ocasião, a cantora, que eliminou cerca de 80kg após passar por uma cirurgia bariátrica em 2023, rebateu as críticas de que só emagreceu porque tem dinheiro.

"Vamos 'segundar' no papo reto? Toda vez que eu boto um vídeo de incentivo para cuidar da saúde, para cuidar da mente, para pensar no futuro, estudar. [As pessoas falam]: 'Com dinheiro é mole'. O dinheiro é maravilhoso, ele ajuda em muita coisa, sem hipocrisia, mas você também tem que querer essa mudança", começou ela, que se submeteu a cirurgias plásticas após ser operada e está seguindo uma rotina fitness.

Ao longo de seu relato, Jojo Todynho ainda enfatizou que treina duro para ter o corpo que deseja; confira mais detalhes!

Leia também: Jojo Todynho exibe o quanto sua barriga ficou reta após perder 80 kg