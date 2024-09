Rei Charles e Kate Middleton tiveram conversas sobre volta de Harry para a Família

O monarca e a Kate Middleton tiveram conversas sobre uma possível reconciliação da Família Real com príncipe Harry — mas William era contra

O rei Charles III e sua nora, Kate Middleton, tiveram conversas privadas para tratar sobre uma possível volta de Harry à família real britânica, mas as fontes afirmam que o irmão mais velho do duque, príncipe William, continua relutante a reaproximação, segundo revela o Radar Online nesta sexta-feira, 20.

Durante uma visita ao Reino Unido no começo do mês, Harry ficou hospedado na casa de infância de sua mãe, Diana (1961-1997), e foi recebido pelo seu tio Charles Spencer. Uma fonte do site viu a estadia dele como um sinal de que "Harry ainda tem amigos na sociedade".

Em meio à boa relação do caçula com as pessoas que encontrou de seu círculo social durante a viagem, um contato do palácio afirmou que Kate e Charles estavam "sentados, trabalhando em um plano de ação para ver se eles conseguem chegar a um acordo no interesse da paz. Mas não é fácil".

Harry também teria entrado em contato com velhos amigos de seus anos na Inglaterra, o que levou algumas pessoas a acreditar que ele estaria tentando uma maneira discreta de retomar aspectos da vida real. "É uma situação delicada que requer um tratamento delicado", resumiu a fonte, sobre a possível volta de Harry.

E pelo o que parece essa vontade existe em ambos os lados: "Harry quer acabar com seu exílio. Ele está procurando uma maneira de fazer as pazes agora e determinado a engolir seu orgulho e sair dessa confusão", disse um insider.

Tudo poderia ser costurado com menos drama se não fosse a resistência de William. "Kate passou por momentos de frustração com William por ele não conseguir encontrar em seu coração a capacidade de ser uma pessoa melhor", explicou a pessoa. "Ela está preocupada com ele. Ver o quão chateado e cheio de raiva ele está de Harry é preocupante, não é nada saudável".

Enquanto isso, Charles se tornou confidente da nora, de acordo com a fonte, que continuou: "Não há ninguém melhor com quem ela possa conversar sobre a situação. Eles desenvolveram uma relação muito próxima depois de passarem por tanta coisa juntos".

Vale lembrar que Harry e sua esposa, Meghan Markle, renunciaram às suas funções na realeza britânica ainda em 2020, ano em que se mudaram para os Estados Unidos.

Kate Middleton convenceu William a estender bandeira branca em aniversário de Harry

Foi Kate Middleton quem convenceu o marido, o principe William, a estender a bandeira branca para o irmão, o príncipe Harry, ao divulgar uma mensagem pública de aniversário para seu irmão mais novo. Os esforços da duquesa para convencer o pai de seus filhos foram apontados por Jennie Bond, especialista na monarquia britânica, em depoimento ao jornal britânico Daily Mirror.