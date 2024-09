Regra surpreendente que Kate Middleton estipula para 'hora de brincar' dos filhos

De shows de divas pop até brincadeiras no jardim, os filhos de Kate Middleton têm a liberdade para se divertirem como crianças de verdade

Kate Middleton não mede esforços e faz de tudo para que cada um de seus pequenos, George 11 anos, Charlotte, 9 anos, e Louis, 6 anos, aja de maneira adequada à própria idade. Eles podem até ostentar títulos de realeza, cumprirem uma rotina repleta de protocolos e comparecerem aos eventos mais pomposos e badalados do mundo, mas pela duquesa eles continuam sendo crianças.

A vida real para os três pequenos príncipes é bem diferente da trama de 'O Diário da Princesa'. Segundo afirma a especialista em babás, Louise Heren, a rotina do trio é bem mais comum do que a de qualquer outra criança no mundo do que poderíamos imaginar.

Heren descreve que a rotina dos três é "cheia de muitas e muitas brincadeiras fora de casa", incluindo passeios de bicicleta, brincar com os cães e até um pouco de jardinagem. A especialista na história das babás do Reino Unido - principalmente as envolvidas com a Família Real - resume que, para Middleton, a regra para as brincadeiras com os filhos é bastante clara: "Quanto mais bagunçado melhor".

E por mais que não tenhamos ouvido a frase diretamente da boca da Princesa, as atitudes dela e de William quanto às crianças já confirmam a declaração. Muito diferente do que já imaginamos sobre a rotina da realeza, é comum vermos o trio comparecendo a alguns dos mais incomuns locais, onde príncipes geralmente não estariam.

Um deles, é o mais recente, foi o show da The Eras Tour, a turnê de sucesso da popstar Taylor Swift. A cantora americana chegou até a tirar uma foto com eles e posta em seu Instagram. Alguns meses atrás, também, Charlote, Louis e a mãe, Kate, fizeram uma visita ao set de 'Dancing With the Stars.

A maneira com que a Princesa de Gales lida com a criação dos filhos não é segredo de estado. Com constantes quebras de tradições e estereótipos sobre a Família Real, a Princesa de Gales institui uma nova era para a realeza britânica.

