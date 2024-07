Quem é a Princesa de Dubai? Conheça herdeira que pediu divórcio pelo Instagram

Sheikha Mahra surpreendeu ao anunciar o divórcio de seu marido pelo Instagram; descubra mais sobre a herdeira e princesa de Dubai

Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, princesa de Dubai, se tornou um dos assuntos mais falados do mundo ao anunciar seu divórcio do marido, Mana Bin Mohammed Al-Maktoum, pelo Instagram. Além do burburinho em torno do fim do casamento, ela também ganhou destaque por ser herdeira de uma das famílias mais ricas do Oriente Médio.

Isso porque Sheikha Mahra é nada menos que uma das 26 herdeiras do Primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Apesar do grande número de herdeiros, não se espera que a divisão da herança cause disputas, já que a família possui um patrimônio bilionário estimado em aproximadamente R$ 98 bilhões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

Vale lembrar que a fortuna da família se deve ao trabalho do pai, Mohammed, que ajudou a transformar Dubai em um destino turístico de renome com uma arquitetura inconfundível. Como governador e empreendedor, ele investiu em empresas estatais, que estão sob o comando da família, incluindo companhias aéreas, redes de hoteis de luxo e muito mais.

Já Mahra se formou em Relações Internacionais em Londres. De volta à sua terra natal, ela se dedicou ao casamento com Mana Al Maktoum, que teve uma cerimônia luxuosa no ano passado. Juntos, eles tiveram uma filha. No entanto, parece que ele não teve a mesma dedicação ao relacionamento, o que acabou irritando a princesa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shaikha Mahra Mohammed Rashed Al Maktoum (@hhshmahra)

Princesa de Dubai anunciou divórcio:

Em seu perfil no Instagram, Mahra anunciou que estava se divorciando de forma moderna, mas repetindo um costume antigo: "Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Sua ex-mulher", disse ela.

Ao repetir o desejo de divórcio três vezes, Mahra seguiu uma prática islâmica antiga conhecida como triplo talaq. Nessa prática, o homem pode declarar "Eu me divorcio de você" três vezes para oficializar o divórcio. Embora seja proibida em muitos países, ainda é utilizada por algumas pessoas e foi simbólica para a princesa de Dubai.