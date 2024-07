Princesa de Dubai anuncia a separação pelo Instagram. Entenda o caso

Princesa de Dubai, Sheikha Mahra escreveu um comunicado pela internet para anunciar que quer se separar do marido

A princesa de Dubai Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum surpreendeu a todos ao anunciar a sua separação pelo Instagram. Em um post, ela comunicou seu marido, Mana Al Maktoum, sobre o seu desejo de se separar.

"Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Sua ex-mulher", disse ela.

O desejo dela é uma prática islâmica antiga, chamada de triplo talaq, no qual os homens podiam dizer três vezes a frase ‘Eu me divorcio de você’ para oficializar o divórcio. Esta prática é proibida em muitos países, mas ainda é usado por algumas pessoas.

Mahra é filha do governante de Dubai, o Xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que tem 26 herdeiros. Ela se casou com Mana em 2023 em uma festa luxuosa e passou a lua de mel na Grécia. Os dois tiveram uma filha juntos.

Foto rara da infância da princesa Diana é revelada pelo irmão dela

Na última semana, uma foto rara de princesa Diana causou comoção entre seus admiradores. Isso porque seu irmão, Charles Spencer, resgatou uma foto de quando a antiga Princesa de Gales ainda era criança.

Na foto, Charles e Diana apareceram pequenos com os uniformes escolares e posando na frente da casa deles. A foto foi feita no ano de 1968.

“Meu primeiro dia de aula, em setembro de 1968. Meu pai tirou esta fotografia minha e de minha irmã, Diana, pouco antes de nos levar para Silfield, uma escola primária realmente adorável em King’s Lynn, Norfolk. A diretora era a senhorita Jean Lowe, uma senhora calorosa e atenciosa, que amava seus meninos e meninas. Fiquei lá até 1972, quando fui para o lugar que chamo, em minhas memórias, de Escola Muito Particular”, disse ele na legenda do post. Clique aqui e confira a foto!