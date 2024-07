Rei Charles III volta a usar coroa histórica. Saiba o motivo

Rei Charles III reaparece com a tradicional e histórica Coroa Imperial do Estado para novo evento oficial no Reino Unido

O Rei Charles III voltou a aparecer com uma coroa em sua cabeça para um evento oficial da realeza britânica. Nesta quarta-feira, 17, ele surgiu com o acessório luxuoso para o evento de Abertura do Parlamento em Londres, Inglaterra, após Kier Starmer se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido.

Para a ocasião, Charles usou a tradicional Coroa Imperial do Estado, que é um item raro e que só é usado para eventos oficiais. Esta foi a terceira vez que ele usou o item desde que assumiu o trono. A primeira vez foi na cerimônia de coroação. Após ser coroado com a Coroa de Santo Eduardo, ele a trocou pela Coroa Imperial. A segunda vez que ele usou o acessório foi na Abertura do Parlamento em novembro de 2023.

Por sua vez, a rainha Camilla usou o Diadema de Diamante, que tem 1.333 diamantes e foi criado em 1820.

Charles e a esposa, a rainha Camilla, fizeram um trajeto na Carruagem Estadual do Jubileu de Diamante indo do Palácio de Buckingham até o Parlamento. Ao chegar lá, ele vestiu o Robe de Estado do Parlamento e a Coroa Imperial do Estado. Então, ele leu o Discurso do Rei durante a cerimônia tradicional.

Vale destacar ainda que Camilla completou 77 anos de idade nesta quarta-feira, 17, e esteve no evento tradicional no dia do seu aniversário.

Rei Charles III e rainha Camilla na Abertura do Parlamento - Foto: Getty Images

Susto em evento oficial

O Rei Charles III e a esposa, rainha Camilla, estavam em um evento em Jersey no último final de semana quando foram retirados às pressas do local. Isso porque a segurança da realeza britânica tomou uma atitude radical.

De acordo com o site da revista People, Charles e Camilla foram interrompidos durante um evento para serem evacuados em uma medida de segurança. Fontes revelaram que o rei e a rainha foram avisados pela equipe de segurança de que deveriam deixar o local imediatamente. Os dois obedeceram na mesma hora.

O local foi examinado pela equipe de segurança e o alerta de risco foi descartado, demonstrando que era apenas um alarme falso. Este susto aconteceu apenas dois dias depois do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump ter sido atingido por um tiro de raspão em um comício.

Depois que o perigo foi descartado, Charles e Camilla retomaram a agenda de compromissos do dia.