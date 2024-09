Próxima visita de príncipe Harry para Inglaterra tem data marcada e gera expectativa

Dias após mensagens de aniversário de William e Charles, duque marca viagem; príncipe Harry já visitou o Reino Unido três vezes em 2024

A próxima visita do príncipe Harry para Londres já tem data marcada. Dias depois de completar 40 anos e receber mensagens de parabéns públicas do pai, rei Charles III e do irmão mais velho, príncipe William, o Daily Mail noticiou a viagem futura do marido da atriz e duquesa Meghan Markle como indício de uma possível reaproximação com sua família.

Segundo o jornal, o duque vai à Inglaterra para participar do evento beneficente anual da WellChild Awards, premiação organizada pela instituição que leva o mesmo nome e é voltada para o auxílio a crianças com doenças graves no Reino Unido. Ele é o patrono da organização.

O evento está marcado para o dia 30 de setembro e segundo fontes Harry deve viajar sozinho e que Markle deve ficar em Montecito na casa do casal cuidando dos filhos. Vale lembrar que fontes afirmam que após as brigas entre a família, a estrela de ‘Suits’ jurou que nunca mais iria pisar no Reino Unido e quando o casal visitou a Nigéria, ela nem sequer pôs os pés fora do aeroporto ao aterrissar na terra natal do marido.

O duque completou 40 anos neste último domingo, 15, e ganhou um post da Família Real Britânica nas redes sociais. A legenda do post disse: "Desejando ao Duque de Sussex um feliz 40º aniversário hoje!".

Kate Middleton convenceu William a estender bandeira branca em aniversário de Harry

Foi Kate Middleton quem convenceu o marido, o principe William, a estender a bandeira branca para o irmão, o príncipe Harry, ao divulgar uma mensagem pública de aniversário para seu irmão mais novo. Os esforços da duquesa para convencer o pai de seus filhos foram apontados por Jennie Bond, especialista na monarquia britânica, em depoimento ao jornal britânico Daily Mirror.

“Acredito que a Catherine foi determinante para suavizar a postura implacável do William [em relação ao irmão]”, afirmou Bond. O especialista atribui suas crenças ao vídeo divulgado por Middleton em 9 de setembro revelando ao mundo o fim de sua quimioterapia:

“No vídeo sobre o fim da quimioterapia, ela disse que o câncer deu a ela uma nova perspectiva. O que obviamente importa mais para ela agora é a família, amar e ser amada. Talvez ela tenha convencido o William que a vida é curta demais para rancor”, disse.