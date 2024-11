Filho e netos da princesa Diana herdaram um detalhe do rosto dela. Saiba qual

Você percebeu? Uma característica marcante do rosto da princesa Diana está presente no príncipe William, príncipe George e princesa Charlotte. Saiba o que eles herdaram

A princesa Diana marcou gerações com suas características marcantes durante o período em que fez parte da família real britânica. Muitos anos depois de sua morte em um acidente de carro, ela segue viva na memória dos admiradores da realeza e uma característica dela pode ser vista em seus herdeiros: O Olhar Spencer .

Os fãs da realeza britânica perceberam que alguns herdeiros da princesa possuem o mesmo olhar que ela. Diana ficou marcada pela sua expressão única nas fotos, já que era frequentemente vista com a cabeça ligeiramente baixa e o olhar marcante. Agora, o Olhar Spencer ainda pode ser identificado no filho mais velho dela, o príncipe William, e nos netos, príncipe George e príncipe Charlotte.

Inclusive, a pequena Charlotte já foi comparada com a avó Diana em várias ocasiões ao longo de sua vida. “A princesinha se parece muito com a avó Diana, linda como sempre”, já disse um internauta.

Vale lembrar que o Olhar Spencer da princesa Diana ficou imortalizado na entrevista dela para Martin Bashir, em 1995, quando ela falou do casamento conturbado com o então príncipe Charles. Na época, ela ficou conhecida por fazer o olhar marcante e que tinha uma expressão fria, escondendo os seus reais sentimentos.

Compare as fotos dos herdeiros da princesa Diana:

Príncipe George - Foto: Getty Images

Princesa Charlotte - Foto: Getty Images

Príncipe William - Foto: Getty Images

O último aniversário da princesa Diana

A princesa Diana teria completado 63 anos em 1º de julho de 2024, caso estivesse viva. Ela faleceu aos 36 anos em um acidente de carro em Paris, na França, em agosto de 1997. Naquele ano, ela comemorou o seu último aniversário em vida. Relembre como foi a data especial:

De acordo com a revista People, a princesa Diana comemorou o seu aniversário de 36 anos em uma festa de gala. Ela esteve no evento do Centenário da Tate Gallery, em Londres, Inglaterra, e esbanjou beleza ao usar um vestido preto que ganhou do amigo e estilista Jacques Azagury. Para completar o visual, ela usou um colar de brilhantes e brincos combinando.

Na época, ela fez questão de cumprimentar os admiradores na entrada do evento. Ela esbanjou simpatia e recebeu vários presentes de seus fãs, incluindo cartões, flores e ursos de pelúcia.

Durante aquele verão de 1997, Diana também viajou. Ela esteve nos Estados Unidos para um evento de gala e curtiu as férias em St. Tropez com o namorado, Dodi Al Fayed, e os filhos, William e Harry.

Logo depois da última viagem, Diana e Dodi foram para Paris, na França. No dia seguinte, eles faleceram no trágico acidente de carro em um túnel da cidade.

