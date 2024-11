Leitura labial revela o que Kate Middleton disse sobre a aparência do príncipe William

Especialista em leitura labial analisa o que Kate Middleton falou sobre o marido, príncipe William, em evento da realeza

A princesa de Gales Kate Middleton fez um comentário inusitado sobre a aparência do marido, o príncipe William, durante um evento da realeza britânica no último final de semana. Uma especialista em leitura labial identificou um trecho da conversa dela com Sophie Wessex ao ver o marido participando das honrarias reais.

De acordo com a especialista em leitura labial Nicola Hickling ao jornal The Sun, Sophie perguntou para Kate se ela gosta de barba no marido. Então, Kate elogiou o visual de William. “Acho bem excitante”, disse ela. Em resposta, Sophie deu risada e afirmou: “Vocês estão melhores agora”.

Recentemente, William contou que a filha, a princesa Charlotte, não gostou de ver o pai com barba. “Charlotte não gostou nadinha quando viu pela primeira vez. Houve um mar de lágrimas, então precisei raspar tudo. Depois, cresceu tudo de novo. Pensei: ‘Espera um segundo’. Eu a convenci de que ficaria tudo bem”, afirmou.

Futuro do príncipe George

O príncipe George ocupa a segunda posição na linha de sucessão do trono britânico. Depois do seu avô, Rei Charles III, e do pai, príncipe William, o menino vai se tornar o rei do Reino Unido. Porém, antes disso, ele contou que quer desempenhar outro trabalho. Em um evento, ele surpreendeu ao apontar qual é a profissão que gostaria de exercer quando crescer.

De acordo com o site Daily Mail, o príncipe George foi visitar uma pizzaria e ficou encantado pelo forno à lenha. Lá, ele contou para o dono do local que gostaria de trabalhar na pizzaria. “Ele disse: ‘É isso o que eu quero fazer quando crescer’. Ele é um menino encantador”, disse o dono do local.

Antes disso, George já tinha contado que também queria ser piloto de avião. Ele é fascinado pelo universo da aviação e pode seguir o este caminho quando chegar sua vez de servir no exército britânico.

Vale lembrar que a família de Kate Middleton e príncipe William adora pizza. Em vários momentos, eles já foram vistos degustando uma boa pizza com os filhos. Inclusive, eles têm o costume de fazer pizza em casa com a família.

Inclusive, Kate já contou que os filhos adoram ajudá-la na cozinha. Ela faz de tudo para as crianças e conta com a participação deles nas receitas. A princesa de Gales também tem a tradição de fazer bolos de aniversário para seus filhos.