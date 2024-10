Príncipe Harry surpreende ao surfar em piscina de ondas; veja o vídeo

O Príncipe Harry surpreendeu ao exibir suas habilidades no surfe na piscina de ondas artificiais do surfista Kelly Slater nesta quinta-feira, 17

O Príncipe Harry surpreendeu ao exibir suas habilidades no surfe na piscina de ondas artificiais do surfista Kelly Slater nesta quinta-feira, 17. O duque visitou o Surf Ranch, em Leemore, Califórnia, localizado a mais de 160 quilômetros da costa e o momento foi compartilhado nas redes sociais.

Em um vídeo compartilhado na conta do Instagram da surfista profissional Raimana Van Bastolaer, do Taiti, Harry começa a subir na prancha ao lado do jet ski de Van Bastolaer. Em seguida, se afasta e fica de pé conforme a onda se forma. A ondulação dura cerca de 700 metros e é criada por mecanismo que utiliza a tecnologia denominada Wavefoil, conforme informações do portal O Globo.

"No Taiti, ainda o chamamos de Príncipe Harry. Mas no Surf Ranch, é meu irmão. Foi uma honra ter você surfando comigo e com Kelly Slater", escreveu o surfista na legenda da publicação.

Veja o momento:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Raimana Van Bastolaer (@raimanaworld)

Príncipe Harry se derrete por semelhança dos filhos com Meghan Markle: ‘Abençoados’

Sempre discreto em relação à vida de seus filhos, Príncipe Harrysurpreendeu ao comentar publicamente sobre a aparência de seus herdeiros recentemente. Durante sua participação no evento de caridade WellChild, em Londres, o Duque de Sussex demonstrou orgulho ao falar sobre uma característica que eles herdaram da mãe, Meghan Markle.

Enquanto conversava com alguns convidados do evento, Harry revelou que seus herdeiros, Archie, de cinco anos, e Lilibet, de apenas três anos, herdaram os cabelos da mãe. Embora tenham recebido a cor alaranjada dos fios do pai, eles têm o gene de crescimento da duquesa, algo que o príncipe considera uma verdadeira bênção.

Segundo a diretora de conteúdo da Hello, Sophie Vokes-Dudgeon, a realeza se derreteu ao comentar sobre a semelhança dos filhos com a mãe: "Archie e Lili foram abençoados com o cabelo da mãe, disse ele com modéstia, enquanto se maravilhava com o fato de que não demoraria muito para que Lili pudesse se sentar sobre o cabelo dela", disse.