Motivo para Harry não deixar Meghan Markle voltar ao Reino Unido vem à tona

Príncipe Harry tem um medo muito específico para proibir o retorno de Meghan Markle ao Reino Unido depois da mudança do casal para os Estados Unidos

O príncipe Harry não quer que a esposa, Meghan Markle, volte ao Reino Unido depois que eles se mudaram para os Estados Unidos. E ele tem um motivo bem específico para esta decisão, que foi revelado na imprensa internacional.

De acordo com a ITV, Harry demonstrou que tem medo de um ataque contra Meghan caso ela volte ao Reino Unido. Ele disse que teve pela segurança da esposa, que pode ser atacada por alguém com uma faca ou ácido quando estiver em contato com multidões em eventos da realeza. Por isso, ele não quer vê-la na Europa enquanto não tiver 100% de certeza de que ela estará segura.

“Basta uma pessoa, alguém que lê coisas, para agir de acordo com o que quer, seja uma faca ou um ácido… São preocupações genuínas para mim, é uma das razões pelas quais não trarei minha esposa de volta a este país”, disse ele.

Além disso, antigos seguranças de Harry já relataram que existiram ameaças reais contra o casal quando eles faziam parte da família real. Eles recebiam cartas e mensagens com ameaças à segurança deles.

Vale lembrar que Harry e Meghan se mudaram para os Estados em 2020. Eles são pais de Archie, de 5 anos e Lilibet, de 3 anos.

Príncipe William e Harry já eram distantes na infância

Os príncipes Harry e William cresceram juntos, mas não são próximos. Os dois estão cada vez mais distantes, principalmente depois que o caçula se mudou para os Estados Unidos e abandonou o trabalho na realeza britânica. Agora, uma autora revelou que os dois já não era próximos na infância.

A autora Ingrid Seward, que é especialista na família real do Reino Unido, contou que a princesa Diana (1961-1997) já se preocupava com a distância entre os filhos. Em uma entrevista ao site Radar Online, ela contou que os irmãos só se aproximaram depois da morte da mãe.

"Os dois só estiveram mais próximos depois da morte da mãe deles. Obviamente, eles uniram seus laços porque eram as únicas pessoas que compreendiam aquele sentimento. Mas eles não foram próximos durante a infância", disse ela.

Então, ela lembrou de um comentário de Harry sobre William. “Lembro de quando o William teve o seu ano sabático, na época da Organização Raleigh, o Harry dizendo: ‘Ele está muito mais legal agora’", afirmou.