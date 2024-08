Príncipe Harry pode ser proibido de participar da coroação de William; entenda

Em meio a tensões entre os príncipes, Harry pode ser excluído da coroação caso William se torne rei no futuro; entenda o drama por trás da decisão

Não é novidade que os príncipes da Coroa Britânica enfrentam tensões em sua relação, mas o rompimento entre eles parece ter atingido um ponto crítico. De acordo com o jornal britânico The Sunday Times, Harry pode ser barrado de participar da coroação de William, que deve acontecer após a morte do pai, Charles III, que está com câncer.

De acordo com o jornal, William pode estar considerando não convidar o irmão para participar do evento real que o consagrará como rei. Segundo uma fonte próxima a coroa britânica, essa decisão estaria sendo avaliada devido ao afastamento entre os irmãos, que não se falam há dois anos, desde a morte da Rainha Elizabeth II.

Vale destacar que os rumores sobre o distanciamento entre eles começaram muito antes do falecimento do monarca. Em 2020, Harry abdicou dos deveres reais e abandonou o título de Duque de Sussex após se casar com a atriz Meghan Markle. Além disso, o príncipe deu diversas entrevistas e até escreveu um livro sobre os bastidores da realeza.

Inclusive, em seu livro, Harry falou sobre suas memórias desde a infância até a vida adulta, e afirmou que sempre viveu à sombra de seu irmão, que é o herdeiro do trono: “Não me importava. William era o herdeiro, enquanto eu era o reserva. Era convocado a oferecer respaldo, distração, diversão e, se necessário, uma peça reserva”, afirmou na obra.

Além disso, Harry chegou a expor detalhes de uma briga com William: “Ele me pegou pelo colarinho e me derrubou no chão. Meu irmão acionou o modo Herdeiro na máxima potência e não conseguia entender por que motivo eu não estava ali cumprindo o papel de Reserva”, ele afirmou que a rusga começou após o irmão ofender Meghan.

