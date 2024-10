Príncipe Harry faz raro comentário sobre filha mais nova, Lilibet

Durante visita a Reino Unido, príncipe Harry deixou escapar um detalhe curioso sobre sua filha com Meghan Markle, Lilibet, de três anos

O príncipe Harry fez um raro comentário sobre sua filha com Meghan Markle, Lilibet, de três anos, durante sua visita ao Reino Unido. O filho mais novo do rei Charles III está de passagem pelo país para participar do WellChild Awards 2024, evento anual da organização WellChild, que reconhece o esforço e a coragem de crianças que lidam com doenças graves, além de homenagear os cuidadores e profissionais de saúde que os apoiam.

Segundo o jornal Daily Mirror, o marido Meghan mencionou a pequena ao conversar com Noah Nicholson, um menino de sete anos com paralisia cerebral. Durante o encontro, Noah jogou um brinquedo e uma toalhinha em direção ao príncipe, e sua mãe, Tracey Nicholson, se desculpou pelo gesto.

Harry, então, comentou que Lilibet costuma andar com uma toalha parecida à de Noah: "Não se desculpe, eu amo tudo isso. A minha filha Lili também anda com uma assim", disse ele à mãe do paciente mirim.

Príncipe Harry revela qual é sua tela de bloqueio no celular

Recentemente o príncipe Harry revelou um detalhe descontraído de sua vida pessoal durante um evento em Nova York, nos Estados Unidos. Ele fez um discurso em um evento sobre os perigos das redes sociais e aproveitou para contar uma curiosidade pessoal. Assim, ele contou qual é a foto de sua tela de bloqueio no celular.

Camilla não quer encontro entre Rei Charles III e príncipe Harry

Se depender da rainha consorte Camilla, seu marido, rei Charles III, não terá a oportunidade de se encontrar com o filho mais novo, príncipe Harry nos próximos dias. O caçula do monarca tem uma agenda de compromissos na Inglaterra, mas os locais por onde passará ainda não foram divulgados.

De acordo com o jornal Daily Beast, Camilla está empenhada em convencer seu marido a não se encontrar com Harry. Uma fonte próxima à publicação esclareceu que o motivo é exclusivamente para evitar a possível tensão decorrente do encontro, colocando a saúde do marido em risco.

Vale lembrar que desde fevereiro deste ano, o diagnóstico de câncer Charles III se tornou público, assim como o seu tratamento.