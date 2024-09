Ex-professora de dança da princesa Diana, Anne Allan relembrou o momento em que a princesa lhe confessou que sofria de bulimia

Ex-professora de dança da princesa Diana, Anne Allan fez confissões sobre a aluna em seu livro de memórias, Dancing with Diana (Dançando com Diana). Em trecho divulgado pela PEOPLE, a dançarina relembrou o momento em que a princesa lhe confessou que sofria de bulimia.

"Incapaz de me olhar nos olhos, ela disse: 'Estou tão envergonhada, Anne, mas preciso te dizer que sofro de bulimia'. A vergonha era evidentemente dolorosa para ela", disse a biógrafa. Segundo a bailarina, a pressão da rotina na realeza teria levado a mãe do príncipe William, 42, a desenvolver o distúrbio.

"Diana explicou que sua bulimia começou quando ela passou a comparecer a reuniões importantes, particularmente jantares, em que tinha que se sentar para comer. Conhecer tantas pessoas era assustador para ela. A sensação de que estava sendo julgada por cada movimento que fazia, como parecia ou o que dizia, fazia-a sentir-se totalmente inadequada."

Professora de Princesa Diana abre palavras chocantes ditas por ela após dança de 1985

Em outro trecho, a dançarina compartilhou uma resposta chocante de Lady Di aos aplausos após sua apresentação de "Uptown Girl" para o futuro rei Charles.

No relato, Anne relembra como Diana deixou o marido surpreendido ao dançar a canção de Billy Joel no palco de um evento beneficente na Royal Opera House, em Londres, realizado em dezembro de 1985. Ao lado do amigo e aclamado dançarino britânico, Wayne Sleep, a princesa quis fazer uma surpresa especial para o príncipe Charles, que segundo a professora, esboçou uma reação fria ao assistir.

"Ela só queria que ele ficasse emocionado", disse Allan à PEOPLE, que acredita que Diana estava ansiosa para impressionar Charles. "Quando você sente que alguém não te ama, isso tem um efeito em você. Ela continuou pensando que havia amor ali e que haveria amor ali. E tenho certeza de que havia.", opinou.

Na sequência, a artista compartilhou a fala de Lady Di após as cortinas se fecharem. "Quando ela entrou, houve uma inspiração audível da plateia. Diana rapidamente e confiantemente completou seus primeiros passos de uma dança de jazz pelo palco, e um aplauso estrondoso irrompeu. A plateia não conseguia acreditar no que estava vendo". Leia mais!