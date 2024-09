Professora de Princesa Diana abre palavras chocantes ditas por ela após dança de 1985

Em livro de memórias, ex-professora de dança da princesa Diana compartilhou desabafo surpreendente que ouviu da aluna após dançar 'Uptown Girl'

Ex-professora de dança da princesa Diana, Anne Allan tem surpreendido o grande público ao abrir confissões da aluna em seu livro de memóias, Dancing With Diana: A Memoir. Em trecho exclusivo divulgado pela PEOPLE, a dançarina compartilhou uma resposta chocante de Lady Di aos aplausos após sua apresentação de "Uptown Girl" para o futuro rei Charles.

No relato, Anne relembra como Diana deixou o marido surpreendido ao dançar a canção de Billy Joel no palco de um evento beneficente na Royal Opera House, em Londres, realizado em dezembro de 1985. Ao lado do amigo e aclamado dançarino britânico, Wayne Sleep, a princesa quis fazer uma surpresa especial para o príncipe Charles, que segundo a professora, esboçou uma reação fria ao assistir.

"Ela só queria que ele ficasse emocionado", disse Allan à PEOPLE, que acredita que Diana estava ansiosa para impressionar Charles. "Quando você sente que alguém não te ama, isso tem um efeito em você. Ela continuou pensando que havia amor ali e que haveria amor ali. E tenho certeza de que havia.", opinou.

Na sequência, a artista compartilhou a fala de Lady Di após as cortinas se fecharem. "Quando ela entrou, houve uma inspiração audível da plateia. Diana rapidamente e confiantemente completou seus primeiros passos de uma dança de jazz pelo palco, e um aplauso estrondoso irrompeu. A plateia não conseguia acreditar no que estava vendo".

E completou: "Ela tinha sido coreografada para parar por dois compassos de música, olhar para a plateia, dar algumas rolagens de ombros de jazz quando visse o Downtown Boy, então continuar com alguns slides de jazz para ver se ele estava seguindo. O próximo foi seu momento favorito, colocando as mãos na cabeça de Wayne e empurrando-o para baixo em uma posição ajoelhada, então chutando uma de suas pernas bem alto sobre a cabeça dele. A plateia adorou a narrativa do movimento."

Após várias chamadas da plateia, a dupla voltou ao palco. "Até Wayne decidir que era o suficiente. 'Vamos deixá-los querendo mais', ele disse. Quando ela saiu da reverência final, Diana disse para nós dois, 'É melhor que o casamento!'. Wayne e eu ficamos espantados", contou Anne Allan.

"Enquanto éramos levados para a área de recepção onde Charles estaria, passamos por muitos membros da plateia que a parabenizaram, o que ela realmente amou. Ela foi até Charles e, enquanto estava diante dele, pude sentir que ela queria desesperadamente sua aprovação. Ele disse: 'Muito bem, querida', e se virou para falar com outra pessoa. Senti desaprovação dele e meu coração deu um pulo.", confessou a professora de dança.

Princesa Diana fez confissões para professora de dança sobre Charles

