Princesa de Dubai usou tradição que apareceu em O Clone para se divorciar

Você sabia? A forma de divórcio escolhida pela princesa de Dubai apareceu em cena da novela O Clone, de Gloria Perez

A princesa de Dubai, Sheikha Mahra, de 30 anos, usou uma antiga tradição islâmica para pedir o divórcio do seu marido, o empresário Mana Al Maktoum. Inclusive, a tradição apareceu em uma cena da novela O Clone, de Gloria Perez, exibida em 2001 na Globo.

A tradição é o triplo talaq, na qual os homens podiam se divorciar das esposas ao repetir três vezes a palavra talaq, que representa o divórcio. Porém, esta prática foi proibida em vários países islâmicos, mas ainda é usada em alguns lugares.

A princesa de Dubai usou esta prática em um post no Instagram, no qual falou três vezes a frase: ‘Eu me divorcio de você’. “Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Cuide-se. Sua ex-esposa”, escreveu.

Na novela O Clone, a antiga tradição do triplo talaq foi usada em uma cena memorável. Na história, Said (Dalton Vigh) era casado com Jade (Giovanna Antonelli). Depois de ficar decepcionado com a esposa, ele usa a prática para se divorcio. “Eu te repudio. Eu te repudio. Eu te repudio”, disse ele.

Relembre a cena no vídeo abaixo:

Quem é a princesa de Dubai?

Sheikha Mahra tem 30 anos e é filha do governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e teve 26 ilhas. Ela tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e é conhecida por divulgar sua cultura local e é apoiadora do empoderamento feminino. Além disso, ela é formada em Relações Internacionais.

O casamento dela com Mana Bin, que é empresário e possui várias empresas nos Emirados Árabes, aconteceu em junho de 2023 em uma festa luxuosa poucos meses depois de terem anunciado o noivado. A lua de mel deles aconteceu em Mykonos, na Grécia. Em maio de 2024, os dois tiveram uma filha.

Depois de anunciar a separação, a princesa deletou todas as fotos que tinha com o marido em seu perfil do Instagram. Inclusive, o ex-marido dela fez o mesmo e os dois pararam de se seguir.