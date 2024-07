Quem é a princesa de Dubai que pediu o divórcio pelo Instagram?

Conheça Shaikha Mayra Bint Mohammed Rashid Al Maktoum, a princesa de Dubai que pediu o divórcio por meio de tradição antiga

A princesa de Dubai Shaikha Mayra Bint Mohammed Rashid Al Maktoum chocou o mundo ao pedir o seu divórcio por meio de um post no Instagram. Ela era casada com o xeque Mana Bin Mohammed Bin Radhis Mana Al Maktoum há cerca de um ano e teve uma filha com ele. Porém, ela recorreu a uma tradição antiga para se separar.

Em seu post, a princesa disse “eu me divorcio” três vezes, que é a prática chamada de talaq triplo e representa o divórcio imediato. Esta prática foi proibida em muitos países islâmicos, mas ainda é seguida por algumas pessoas.

"Querido marido, como você está ocupado com outras companhias, eu declaro o nosso divórcio. Eu me divorcio de você, eu me divorcio de você, eu me divorcio de você. Sua ex-mulher", disse ela. Por enquanto, o ex-marido dela e o pai não se pronunciaram sobre a separação.

Saiba mais sobre quem é a princesa de Dubai

Shaikha Mahra tem 30 anos e é filha do governante de Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que é vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e teve 26 ilhas. Ela tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e é conhecida por divulgar sua cultura local e é apoiadora do empoderamento feminino. Além disso, ela é formada em Relações Internacionais.

O casamento dela com Mana Bin, que é empresário e possui várias empresas nos Emirados Árabes, aconteceu em junho de 2023 em uma festa luxuosa poucos meses depois de terem anunciado o noivado. A lua de mel deles aconteceu em Mykonos, na Grécia. Em maio de 2024, os dois tiveram uma filha.

Depois de anunciar a separação, a princesa deletou todas as fotos que tinha com o marido em seu perfil do Instagram. Inclusive, o ex-marido dela fez o mesmo e os dois pararam de se seguir.

