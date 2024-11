Palácio de Buckingham lamenta morte na realeza: 'Triste despedida'

A Família Real britânica usou as redes sociais para compartilhar uma emocionante homenagem a cachorra Beth, que faleceu recentemente

A Família Real britânica usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para compartilhar uma emocionante homenagem a cachorra Beth, que faleceu recentemente. Resgatada pela Rainha Camilla, a pet foi parte da história do Palácio de Buckingham.

Entre as imagens divulgadas, o Rei Charles III aparece demonstrando seu amor por Beth. "Uma triste despedida para Beth, a adorada companheira da Rainha resgatada do abrigo de cães e gatos, que trouxe muita alegria, seja em caminhadas, ajudando em tarefas oficiais ou enrolada perto da lareira".

Nos comentários, os internautas lamentaram a perda. "Sinto muito por ouvir isto. Ela parecia tão maravilhosa", disse uma. "Descanse em paz, doce pequena Beth!", comentou outra. "Sinto muito pela sua perda... Perdi o meu gato há 5 meses, ainda não consigo acreditar", comentou outra.

Homens mascarados invadem a propriedade do príncipe William

A família do príncipe William e Kate Middleton correu um risco quando homens mascarados entraram na propriedade do Castelo de Windsor, que é onde fica a casa deles, a Adelaide Cottage. Segundo informações da revista People, William, Kate e seus três filhos dormiam em casa durante a ação dos criminosos no terreno da família real.

A polícia local informou que a invasão aconteceu em 13 de outubro de 2024, mas só veio à público nesta segunda-feira, 18. Na invasão, dois homens mascarados entraram em prédios agrícolas da propriedade com um veículo roubado. O alvo deles era roubar as máquinas agrícolas.

Até o momento, os indivíduos não foram identificados ou presos. A investigação segue em andamento. A casa de William e Kate fica apenas 5 minutos de distância do local onde aconteceu a invasão. O casal real vive na Adelaide Cottage desde 2022, quando se mudaram para que os filhos frequentassem a escola Lambrook School. Leia mais!