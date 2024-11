Homens mascarados invadem a propriedade do príncipe William

Príncipe William e Kate Middleton estavam dormindo com seus filhos quando homens mascarados foram vistos dentro da propriedade do Castelo de Windsor

A família do príncipe William e Kate Middleton correu um risco quando homens mascarados entraram na propriedade do Castelo de Windsor, que é onde fica a casa deles, a Adelaide Cottage. De acordo com a revista People, William, Kate e seus três filhos dormiam em casa durante a ação dos criminosos no terreno da família real.

A polícia local informou que a invasão aconteceu em 13 de outubro de 2024, mas só veio à público nesta segunda-feira, 18. Na invasão, dois homens mascarados entraram em prédios agrícolas da propriedade com um veículo roubado. O alvo deles era roubar as máquinas agrícolas.

Até o momento, os indivíduos não foram identificados ou presos. A investigação segue em andamento.

A casa de William e Kate fica apenas 5 minutos de distância do local onde aconteceu a invasão. O casal real vive na Adelaide Cottage desde 2022, quando se mudaram para que os filhos frequentassem a escola Lambrook School.

Leitura labial de Kate Middleton

A princesa de Gales Kate Middleton fez um comentário inusitado sobre a aparência do marido, o príncipe William, durante um evento da realeza britânica no último final de semana. Uma especialista em leitura labial identificou um trecho da conversa dela com Sophie Wessex ao ver o marido participando das honrarias reais.

De acordo com a especialista em leitura labial Nicola Hickling ao jornal The Sun, Sophie perguntou para Kate se ela gosta de barba no marido. Então, Kate elogiou o visual de William. “Acho bem excitante”, disse ela. Em resposta, Sophie deu risada e afirmou: “Vocês estão melhores agora”.

Recentemente, William contou que a filha, a princesa Charlotte, não gostou de ver o pai com barba. “Charlotte não gostou nadinha quando viu pela primeira vez. Houve um mar de lágrimas, então precisei raspar tudo. Depois, cresceu tudo de novo. Pensei: ‘Espera um segundo’. Eu a convenci de que ficaria tudo bem”, afirmou.

